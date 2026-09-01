Nagdi katika mahojiano na Al-Mayadeen: Adui atalipa gharama kubwa iwapo atavamia

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Brigedia Jenerali Mohammad Reza Nagdi, Mshauri Mkuu wa Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, katika mahojiano na Al-Mayadeen alisema: Ikiwa Wamarekani wanakusudia kufanya uamuzi wa kimantiki kwa manufaa yao wenyewe, hawataingia kamwe katika vita vingine dhidi ya Tehran. Wakuu wengi wa Iran wana mwelekeo wa mkakati wa kushambulia na wanaupendelea, kwa kuwa ni muhimu sana kiutendaji.

Kipaumbele cha Iran ni uzuaji

Aliongeza: Kusimamishwa kwa vita kulitokana na kutoweza kwa Marekani na uharibifu mkubwa ulioipata. Kipaumbele chetu si vita wala mazungumzo, bali kufikia uzuaji. Tulikuwa na uhakika wa kufikia ushindi, lakini hatukudhani kwamba ushindi huu ungepatikana kwa urahisi huu. Hata wakijenga ukuta wa zege kuzunguka Iran na kuweka walinzi mbele yake, nchi yetu itapinga kwa nguvu zote.

Jenerali Nagdi alibainisha wazi: Alama ya Iran katika vita hivi ilikuwa silaha zetu za ndani. Vifaa vyote vimejengwa upya katika maeneo salama zaidi na vinafanya kazi kwa kutumia teknolojia za kisasa. Iran ina mamia ya miji na vifaa vya viwanda na inaweza kuficha uzalishaji wake kwa njia mbalimbali, juu ya ardhi na chini yake.

Kuanguka kwa mifumo ya ulinzi wa anga ya adui

Alisema: Mifumo ya ulinzi wa anga ya adui imeanguka kutokana na wimbi kubwa la ndege zisizo na rubani za Iran na makombora yetu. Walitumia hata silaha zao za zamani kukabiliana na mashambulizi haya. Jeshi la Marekani ni tupu, ni chui wa karatasi, na uwezo wake wa sasa ni dhaifu kuliko unavyoonyeshwa. Meli za kivita na ndege za kivita za Marekani sio muhimu kwa kiwango kinachotangazwa, kwa sababu ulimwengu uliona kwamba meli za kivita zilisimama katika umbali wa kilomita elfu moja kutoka mlango wa Hormuz na hazikuweza kusonga.

Jenerali Nagdi alisisitiza: Uhusiano kati ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi na serikali ya Iran uko katika hali nzuri na ni imara sana. Adui lazima ajue kwamba iwapo atatuvamia, atalipa gharama kubwa. Adui alifikiri angeweza kudhibiti Iran ndani ya siku tatu – lakini nini kilitokea? Sasa miezi sita imepita.