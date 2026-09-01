Araghchi: Amerika lazima irudi kwenye ahadi zake na Mkataba wa Kuelewa wa Islamabad

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, baada ya siku ya kwanza ya mkutano wa wakuu wa nchi za Shirika la Ushirikiano wa Shanghai nchini Kyrgyzstan, alisema: Mikutano na mazungumzo yote yalikuwa ya kikazi kabisa na yalikwepa taratibu za kawaida, na hasa mada na nyanja zilizopo za ushirikiano katika sekta ya uchumi na nyanja nyingine zilijadiliwa.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran aliongeza: Pia suala la mashambulizi ya kichokozi ya Amerika na athari zake liliibuliwa. Tulisisitiza kwamba watu wa Iran wataendelea kusimamia haki zao, na suala hili lilisisitizwa katika mikutano yote.

Araghchi aliendelea: Moja ya mada zilizoibuliwa katika mikutano yote ilikuwa Mkataba wa Kuelewa wa Islamabad – mkataba uliotiwa saini na marais wa nchi hizo mbili, ambao Amerika umeukihii.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alisisitiza: Amerika lazima irudi kwenye ahadi zake na kuzingatia masharti ya mkataba huo; baada ya hapo tunaweza kutoka katika hali hii, kwa sababu nchi zote zina wasiwasi kwamba vita vimalizike haraka iwezekanavyo.

Alisema: Tulieleza kwamba suluhisho ni wazi kabisa na dhahiri; Amerika lazima irudi kwenye ahadi zake na kwenye ule uhusiano ambao rais wake alitia saini. Katika hali hiyo, kila kitu kinaweza kuingia katika njia sahihi.