Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Ismail Baghai, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika majibu yake kwa taarifa ya Umoja wa Ulaya ya kuunga mkono vita vya kiuchumi vya Amerika dhidi ya Iran, aliandika katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii: Mwandishi Mfaransa, Étienne de La Boétie, katika risala yake yenye kichwa "Mazungumzo kuhusu Utumwa wa Hiari," anafunua ukweli wa kimsingi kuhusu wanaotanguliza udhalimu na utawala: utawala si tu zao la nguvu, bali mara nyingi huundwa kwa njia ya kujitiisha kwa wale walio na uwezo wa kutenda kwa uhuru.

Aliongezea: Ulaya haiwezi tena kuzungumza juu ya "ujitegemeaji wa kimkakati," huku ikijipunguza kiutendaji hadi kiwango cha mtekelezaji wa amri za Washington.

Baghai alibainisha: Ujitegemeaji wa kimkakati haupatikani kwa matamko ya kujivunia, bali unafanikiwa kwa kuonyesha nia na uwezo wa kufanya maamuzi huru na yenye uwajibikaji, hata kama maamuzi haya hayawiani na msimamo wa nguvu kubwa zaidi.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje alisisitiza: Ulaya lazima ichague: iwe mhusika huru, au iwe imezoea sana mwangwi wa sera ya mwingine hivi kwamba inaudhani mwangwi huo kuwa uhuru.