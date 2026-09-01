Iraki imepinga kuongezwa kwa muda wa kukaa kwa vikosi vya muungano baada ya Septemba 30

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Iraki WAA, "Haider al-Abudi," msemaji wa serikali ya Iraki, alitangaza: Ali al-Zeidi, Waziri Mkuu wa nchi hiyo, amekataa pendekezo la kuendelea kukaa kwa sehemu ya vikosi vya muungano wa kimataifa nchini Iraki baada ya Septemba 30 (8 Mehr).

Al-Abudi katika mkutano na waandishi wa habari alisema kuwa serikali ya Iraki inafuatilia kwa makini mabadiliko ya kikanda, na Iraki haitakuwa sehemu ya migogoro.

Pia alisisitiza kuwa mchakato wa uratibu wa kuondoa vikosi vya muungano na kukabidhi nyadhifa kwa vikosi vya Iraki unaendelea.

Msemaji wa serikali ya Iraki katika sehemu nyingine ya kauli yake alisema: Serikali inakamilisha hatua zinazohusiana na ukiritimba wa silaha, kuzipanga na kuunganisha maamuzi.

Aliongeza kuwa mazungumzo na makundi yenye silaha ni "chanya" na kesi hii itakamilika kabla ya Septemba 30 (8 Mehr); mchakato ambao, kwa maneno yake, utakuwa awamu ya mpito kulingana na ushirikiano na maslahi ya pamoja.

Al-Abudi pia alizungumzia kuhusu kupambana na ufisadi: Serikali inaendelea kuwafuatilia washtakiwa ili "kukausha vyanzo vya ufisadi."

Alisisitiza: Amri za mahakama ni maamuzi huru na ni moja ya nguzo za serikali, na matokeo yake dhidi ya ufisadi ni dhahiri.