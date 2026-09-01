Jordan na Qatar zimeilaani uvamizi wa Wazayoni kwenye Msikiti wa Al-Aqsa

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Quds, wizara za mambo ya nje za Jordan na Qatar zimeilaani uvamizi wa "Itamar Ben-Gvir," waziri mwenye msimamo mkali wa utawala wa Kizayuni, na idadi ya walowezi wa Kizayuni kwenye Msikiti wa Al-Aqsa, ambao ulifanyika kwa usaidizi wa polisi wa Israeli, na kusema kuwa huo ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na hali ya kihistoria na kisheria ya msikiti huu.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar kwa taarifa yake ililaani uvamizi wa Ben-Gvir na walowezi wa Kizayuni kwenye Msikiti wa Al-Aqsa na kusema kuwa kitendo hiki ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na sheria za kimataifa za kibinadamu, na ni uchochezi usiokubalika kwa hisia za mamilioni ya Waislamu duniani kote.

Wizara hiyo ilisisitiza kuwa Msikiti wa Al-Aqsa ni mahali pa kuabudia pa Waislamu pekee, na hatua zote za upande mmoja zinazolenga kubadili hali iliyopo ya kihistoria na kisheria katika Jerusalem na sehemu zake takatifu ni batili na hazina nguvu kwa mujibu wa sheria za kimataifa.

Qatar ilionya kwamba kuendelea kwa uvamizi huu na vitendo vya uchochezi kunaweza kuzidisha mzunguko wa vurugu na mvutano katika eneo hilo na kuharibu fursa za kufikia amani na utulivu.

Taarifa hiyo pia ilitaka jamii ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kuwalazimisha utawala wa Kizayuni kukomesha uvamizi unaoendelea dhidi ya watu wa Palestina na sehemu zao takatifu na kuzingatia maazimio husika ya kimataifa.

Doha ilisisitiza msimamo wake thabiti wa kuunga mkono suala la Palestina na uthabiti wa watu wa Palestina, na ilitaka kukomeshwa kwa ukaliaji na watu wa Palestina kupata haki zao halali, muhimu zaidi kuanzishwa kwa nchi huru ya Palestina katika mipaka ya 1967 na Jerusalem Mashariki kuwa mji mkuu wake.