Onyo la viongozi wa mitaa wa Uturuki kuhusu athari za kiuchumi za ukosefu wa usalama katika Bahari Nyeusi

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu gazeti la Economim, Kazım Taycı, Mwenyekiti wa Chama cha Wauzaji nje wa nafaka, kunde na mbegu za mafuta cha Istanbul, alisisitiza kwamba mashambulizi dhidi ya meli katika Bahari Nyeusi yakiendelea yanaweza kusababisha ongezeko la asilimia 10 hadi 12 ya bei ya nafaka duniani.

Vyanzo vya kidiplomasia vya Uturuki siku ya Jumamosi vilitangaza kwamba baada ya meli iliyo chini ya usimamizi wa Ankara kupigwa katika Bahari Nyeusi na meli nyingine iliyotumwa kuiburuza kulengwa, Uturuki ilimwita Balozi wa Ukraine katika Wizara ya Mambo ya Nje.

Ukraine imeweka katika ajenda yake kulenga meli zinazohusiana na Urusi katika Bahari Nyeusi ili kuishinikiza Urusi.

Urusi imeonya kwamba Moscow haitakaa kimya dhidi ya vitendo vya uadui vya Kyiv dhidi ya maslahi yake katika Bahari Nyeusi na itachukua hatua za kulipiza.