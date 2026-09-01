Vikosi vya ndani nchini Venezuela vinapinga makubaliano ya mafuta na utawala wa Trump

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, gazeti la Wall Street Journal liliripoti kwamba vikosi vya upinzani nchini Venezuela na washirika wa mrengo wa kushoto wa Rodríguez wanakosoa makubaliano ya mafuta ya nchi hiyo na utawala wa Trump.

Kwa mujibu wa ripoti hii, vikosi vya kushoto vya Kiboliwar vinaliona makubaliano haya kama kujitoa kwa ubepari wa Amerika Kaskazini, na ikiwa uchaguzi utafanyika, vitatumia suala hili kutoka kwa mtazamo wa kitaifa.

Vikosi vya upinzani nchini humo vinaamini kwamba rais ambaye si halali wa Venezuela hana haki ya kukabidhi rasilimali za nchi kwa serikali ya kigeni. Vikosi hivi pia vinahofu kwamba makubaliano hayo yatapunguza uwezekano wa Trump na Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani kudai uchaguzi mpya nchini humo.

Inafaa kumbuka kuwa akiba ya kimkakati ya mafuta ya Marekani imefikia kiwango cha chini kabisa tangu Novemba 1982, na sasa utawala wa Donald Trump umeainisha mafuta ya Venezuela kama moja ya vyanzo vikuu vya kujenga upya akiba hiyo.