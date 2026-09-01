Mchambuzi wa masuala ya kijeshi: Vita dhidi ya Iran vimeiwekea shinikizo Jeshi la Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Robert Fox, mtaalamu wa masuala ya kijeshi, katika makala aliyoichapisha katika jarida la Kiingereza "iPaper," alisisitiza kwamba vita vilivyotarajiwa kudumu si zaidi ya wiki sita vimeingia mwezi wa saba bila kufikia suluhisho la kuaminika. Kwa kuanza tena kwa mvutano katika mlango wa Hormuz, bei ya mafuta iliongezeka mara moja kwa asilimia 2.

Aliongeza: Iran imegundua thamani ya kudhibiti mlango wa Hormuz na inautumia kama njia ya shinikizo la kiuchumi na kisiasa dhidi ya Marekani na washirika wake.

Fox aliendelea: Iran ina uwezo wa kutumia tabia ya Trump dhidi ya washirika wake - kutoka nchi za Ghuba hadi Uingereza, Denmark na Kanada. Wakati huo huo, rasilimali za kisiasa na kijeshi za Marekani zinapungua.

Alisema: Marekani baada ya kupeleka wanajeshi 50,000 zaidi na makundi mawili ya meli za ndege, imebeba mzigo mkubwa wa gharama za kijeshi. Pia imetumia kiasi kikubwa cha makombora na risasi za kivita. Meli ya Lincoln imekuwa baharini kwa zaidi ya siku 205, na wanajeshi wake wanalalamikia mfadhaiko, wasiwasi na hata kujiua. Shinikizo hili haliiathiri tu utayari wa Marekani katika Mashariki ya Kati, bali pia linadhoofisha uwezo wa Jeshi la Marekani kukabiliana na migogoro ya kimataifa.