Taliban yakosoa kuondolewa kwa Afghanistan katika mkutano wa Shanghai

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Zabihullah Mujahid, msemaji wa Taliban, Jumanne, tarehe 10 Shahrivar, amekosoa kutokuwepo kwa wawakilishi wa kundi hilo katika mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai (SCO), akisema Afghanistan ni sehemu muhimu ya eneo hilo kwa upande wa usalama, uchumi, siasa na jamii, na kuiondoa Afghanistan kutafanya maamuzi ya kikanda kuwa hayajakamilika.

Mujahid amesema nchi wanachama wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai zinapaswa kutambua umuhimu wa Afghanistan na kutoruhusu jumuiya hiyo kuwa “mhanga wa baadhi ya siasa” au kubadilishwa kuwa mkutano wa upande mmoja.

Aidha, amedai kuwa baadhi ya nchi zinajaribu kuzuia Afghanistan kushiriki katika mikutano ya Shanghai, na kuongeza kuwa iwapo Kabul haitashiriki katika mazungumzo yanayohusiana moja kwa moja na usalama na mustakabali wa eneo hilo, maamuzi yatakayofikiwa hayatakuwa kamili wala yenye ufanisi kwa vitendo.

Kauli hizo zimetolewa wakati huo huo na kufanyika kwa mkutano wa 26 wa viongozi wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai mjini Bishkek, mji mkuu wa Kyrgyzstan. Viongozi wa China, Urusi, India, Pakistan, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan na Belarus walishiriki katika mkutano huo.

Shanghai: Serikali Jumuishi ndiyo njia pekee ya amani ya kudumu

Kwa upande mwingine, viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai, katika “Tamko la Bishkek”, kwa mara nyingine wamesisitiza kuwa kuundwa kwa serikali jumuishi yenye ushiriki mpana wa wawakilishi wa makundi mbalimbali ya kikabila na kisiasa nchini Afghanistan ndiyo njia pekee ya kufikia amani ya kudumu nchini humo.

Nchi wanachama pia zimetangaza kuunga mkono Afghanistan huru, isiyofungamana na upande wowote, yenye amani na isiyo na ugaidi, vita na dawa za kulevya, huku zikisisitiza kuendelea kwa juhudi za kimataifa za kuleta utulivu na maendeleo nchini Afghanistan.

Msimamo huu unatofautiana na mtazamo wa Taliban. Viongozi wa kundi hilo katika miaka iliyopita wamekuwa wakikataa mara kadhaa wito wa jumuiya ya kimataifa wa kuunda serikali jumuishi, wakisema muundo wa sasa unawakilisha makabila na maeneo mbalimbali ya Afghanistan.

Wasiwasi wa kiusalama; Afghanistan bado iko katikati ya ajenda ya Shanghai

Suala la Afghanistan katika mkutano wa Bishkek halikuishia katika muundo wa kisiasa pekee.

Nchi wanachama zimesisitiza mapambano ya pamoja dhidi ya ugaidi, kujitenga na misimamo ya itikadi kali, na kutoa wito wa kukabiliana na uhamishaji wa wanachama wa makundi ya kigaidi kuvuka mipaka pamoja na kuachana na viwango viwili katika mapambano dhidi ya ugaidi.

Mapambano dhidi ya usafirishaji na uzalishaji wa dawa za kulevya pia yalikuwa miongoni mwa ajenda za kiusalama za mkutano huo. Viongozi wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai wameidhinisha kanuni zinazohusiana na “Kituo Jumuishi cha Kukabiliana na Changamoto na Vitisho vya Usalama”, pamoja na muundo wa utekelezaji wa mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Pia wameidhinisha mipango ya kukabiliana na uraibu na dawa za kulevya za viwandani hadi mwaka 2030.

Wasiwasi huu una umuhimu wa pekee kwa Afghanistan, kwa kuwa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai katika miaka iliyopita imekuwa ikitaja mara kadhaa shughuli za makundi ya kigaidi, usafirishaji wa dawa za kulevya na uwezekano wa kuyumba kwa Afghanistan kuwa miongoni mwa vitisho vya moja kwa moja kwa usalama wa eneo hilo. Sekretarieti ya jumuiya hiyo pia mwezi Aprili mwaka huu ilisisitiza tena umuhimu wa kujengwa kwa Afghanistan “isiyo na ugaidi, vita na dawa za kulevya”.

Afghanistan ni mwanachama mwangalizi; lakini Taliban haishiriki

Afghanistan tangu mwaka 2012 rasmi imekuwa mwanachama mwangalizi wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai, na tovuti rasmi ya jumuiya hiyo bado inaitaja Afghanistan na Mongolia kuwa nchi mbili zenye hadhi ya uangalizi.

Hata hivyo, baada ya Taliban kurejea madarakani mwezi Agosti 2021, wawakilishi wa kundi hilo hawajashiriki katika mikutano ya kila mwaka ya viongozi wa jumuiya hiyo, na katika mkutano wa mwaka huu mjini Bishkek pia Taliban haikuwa na mwakilishi.

Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai katika nyaraka zake rasmi bado inatumia jina “Jamhuri ya Kiislamu ya Afghanistan” kwa hadhi ya uangalizi ya nchi hiyo. Hali hii inaonyesha kuwa hadhi ya kisheria ya Afghanistan katika jumuiya hiyo imeendelea kuwepo, lakini suala la uwakilishi wake baada ya mabadiliko ya serikali huko Kabul bado halijapatiwa ufumbuzi.

Mwezi Juni pia, Zamir Kabulov, mwakilishi maalumu wa Rais wa Urusi katika masuala ya Afghanistan, alisema kuwa upinzani wa mwanachama mmoja wa jumuiya hiyo umezuia ushiriki wa Taliban katika mifumo ya Shanghai. Hakutaja jina la nchi hiyo, ingawa baadhi ya ripoti zimeitaja Pakistan kuwa mpinzani mkuu. Dai hilo hadi sasa halijathibitishwa rasmi na Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai.

Tofauti kati ya madai ya Taliban na matakwa ya nchi za eneo

Msimamo mpya wa Mujahid umeibua tena tofauti ya msingi: Taliban inazitaka nchi za eneo hilo kuihusisha Afghanistan katika maamuzi muhimu ya kisiasa na kiusalama, lakini nchi hizo pia zimeitaka Kabul kuunda muundo mpana zaidi wa kisiasa na kushughulikia wasiwasi wa kiusalama kuhusu makundi yenye silaha.

Jambo la kuzingatia ni kwamba wito wa kuundwa kwa serikali jumuishi wakati huu haujatolewa na nchi za Magharibi pekee, bali umejumuishwa katika tamko la pamoja la jumuiya ambayo wanachama wake ni pamoja na China, Urusi, Iran, Pakistan na nchi za Asia ya Kati; nchi ambazo zote katika miaka ya hivi karibuni zimekuwa na mwingiliano mpana wa kisiasa na Taliban.

Kwa hivyo, mkutano wa Bishkek umeonyesha kuwa licha ya kuongezeka kwa uhusiano wa kisiasa na kiuchumi wa Taliban na nchi za eneo hilo, bado kuna pengo kati ya “mwingiliano na Taliban” na kukubaliwa kikamilifu kwa kundi hilo katika mifumo ya ushirikiano wa kikanda wa pande nyingi.

Taliban inaamini kuwa bila ushiriki wa Kabul haiwezekani kufanya maamuzi yenye ufanisi kuhusu usalama na mustakabali wa eneo hilo; lakini ujumbe wa nchi wanachama wa Shanghai pia uko wazi: utulivu wa Afghanistan hauishii katika udhibiti wa maeneo pekee, bali kwa mtazamo wao, ushiriki mpana zaidi wa kisiasa na mapambano madhubuti dhidi ya ugaidi bado ni miongoni mwa masharti ya utulivu wa kudumu wa nchi hiyo.