Mpango Mpya wa Jimbo la Tamil Nadu, India, wa Kurahisisha Masomo ya Vyuo Vikuu kwa Wanawake Waislamu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Serikali ya Jimbo la Tamil Nadu kusini mwa India imetangaza kwamba italipia gharama kamili za ada za masomo kwa wanawake Waislamu wanaokidhi vigezo na wanaosoma katika ngazi ya shahada ya kwanza. Ni mpango mpana katika sekta ya elimu unaolenga kuondoa vikwazo vya kifedha na kuwasaidia wanawake kutoka jamii za walio wachache kuendelea na kukamilisha elimu ya juu.

Ada za Masomo kwa Kozi Mbalimbali za Vyuo Vikuu

Mpango huu unawahusu wanawake Waislamu katika Jimbo la Tamil Nadu nchini India ambao wamepokelewa kupitia nafasi za serikali katika vyuo vikuu vya serikali, taasisi zinazoungwa mkono na serikali, pamoja na taasisi binafsi zinazojitegemea. Wanafunzi wanaosoma fani za sayansi za jamii na sanaa, sayansi za msingi, uhandisi, udaktari, kilimo na sheria pia watanufaika na mpango huu.

A.M. Shahjahan, Waziri wa Ustawi wa Jamii za Walio Wachache wa Jimbo la Tamil Nadu, alitangaza mpango huo tarehe 28 Agosti katika Bunge la Jimbo. Mpango huu ni sehemu ya hatua mbalimbali pana zinazochukuliwa na Serikali ya Jimbo la Tamil Nadu kwa ajili ya kuongeza fursa za elimu na kiuchumi kwa jamii za walio wachache wa kidini.

Serikali ya Jimbo la Tamil Nadu imetenga rupia milioni 200 za India, sawa na takribani dola milioni 2.1 za Marekani, kwa ajili ya kutekeleza mpango wa kulipia ada za masomo ya wanawake Waislamu wa jimbo hilo katika vyuo vikuu.

Kupanua Msaada wa Kifedha kwa Wasichana Waislamu

Serikali ya Jimbo la Tamil Nadu pia imekusudia kuongeza msaada wa kifedha kwa wanafunzi wa kike Waislamu kupitia Bodi ya Wakfu ya jimbo hilo.

Scholarship ambayo hapo awali ilikuwa ikitolewa kwa wasichana wa darasa la kwanza hadi la nane, sasa itawahusisha pia wanafunzi wa darasa la tisa na la kumi.

Kwa mujibu wa makadirio ya serikali, takribani wasichana Waislamu 41,384 katika Jimbo la Tamil Nadu watanufaika na mpango huu, ambapo kila mmoja atapokea rupia 2,000 za India kwa mwaka. Kwa ajili ya kutekeleza sehemu hii ya mpango, zimetengwa takribani rupia milioni 82.8 za India, sawa na dola 870,000 za Marekani.

Kuanzishwa kwa Chuo Maalumu kwa Wanawake kutoka Jamii za Walio Wachache

Serikali ya Jimbo la Tamil Nadu pia imetangaza mpango wa kuanzisha chuo kipya cha masomo ya sanaa na sayansi za msingi maalumu kwa wanawake kutoka jamii za walio wachache katika jiji la Chennai, mji mkuu wa jimbo hilo.

Serikali imetenga rupia milioni 24.5 za India kwa ajili ya kuanza mradi huo, na imesema taasisi hiyo itaanzishwa kwa lengo la kupanua fursa za wanawake kutoka jamii za walio wachache kupata elimu ya juu.

Msaada wa Kiuchumi kwa Wakfu na Taasisi za Kidini

Hatua za Serikali ya Jimbo la Tamil Nadu hazijaishia katika sekta ya elimu pekee.

Serikali hiyo pia imetangaza kutenga rupia bilioni moja za India kama mfuko wa mzunguko kwa ajili ya kusaidia wakfu wa Kiislamu na taasisi za kidini za Kikristo katika Jimbo la Tamil Nadu, ili taasisi hizo ziweze kuanzisha mali na miradi yenye kuleta mapato.

Mikopo isiyo na riba itatolewa kwa miradi kama vile majengo ya kibiashara na kumbi za kufanyia sherehe za harusi. Lengo la mpango huu ni kuwezesha taasisi za kidini kupata rasilimali zaidi za kifedha kupitia mapato yatokanayo na mali hizo, ili ziweze kusaidia zaidi jamii zao.

Mafunzo ya Ufundi kwa Vijana 10,000 kutoka Jamii za Walio Wachache

Katika sehemu nyingine ya kifurushi hiki cha msaada, Serikali ya Jimbo la Tamil Nadu imepanga kutoa mafunzo ya kiufundi na kitaaluma kwa vijana 10,000 kutoka jamii za walio wachache katika jimbo hilo ndani ya kipindi cha miaka minne.

Mpango huu utatekelezwa kupitia Kampuni ya Maendeleo ya Ujuzi ya Tamil Nadu, na utahusisha fani kama teknolojia ya habari, sekta ya magari, ubunifu wa mavazi, huduma za afya, huduma za urembo na ushonaji wa mapambo.

Kifurushi Kikubwa cha Kwanza cha Serikali Mpya kwa Ajili ya Jamii za Walio Wachache

Mkusanyiko huu wa hatua ni miongoni mwa mipango muhimu zaidi inayolenga jamii za walio wachache wa kidini ambayo Serikali mpya ya Tamil Nadu imetangaza, huku msaada wa elimu kwa wanawake na wasichana Waislamu ukiwa katikati ya mipango hiyo.

Kwa sasa Jimbo la Tamil Nadu linaongozwa na C. Joseph Vijay, nyota wa sinema nchini India ambaye aliingia katika siasa kutoka katika tasnia ya filamu na kuanzisha chama chake kinachoitwa Tamilaga Vettri Kazhagam, ambacho kilishika madaraka mwanzoni mwa mwaka huu.

Vijay alichukua uongozi wa jimbo hilo mwezi Mei, na hivyo kumaliza takribani miongo sita ya utawala wa kubadilishana wa vyama viwili vikongwe vya kisiasa vya Dravidian katika Serikali ya Tamil Nadu.

Kwa ujumla, Serikali mpya ya Jimbo la Tamil Nadu nchini India, kupitia kutenga bajeti kwa ajili ya elimu ya vyuo vikuu kwa wanawake Waislamu, kupanua scholarship kwa wasichana, kuanzisha taasisi ya elimu ya juu kwa wanawake kutoka jamii za walio wachache, kutoa msaada wa kiuchumi kwa taasisi za kidini na kutoa mafunzo ya ujuzi kwa vijana, inalenga kuongeza upatikanaji wa fursa za elimu na kiuchumi kwa jamii za walio wachache wa kidini.