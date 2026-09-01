Mashambulizi ya Jeshi la Kigaidi la Marekani dhidi ya Maeneo ya Kusini mwa Nchi ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kufuatia matukio ya hivi karibuni katika eneo, jioni ya leo ripoti zilitolewa kuhusu kusikika kwa sauti za milipuko katika maeneo kadhaa ya kusini mwa Iran, huku vyanzo vya ndani vikiripoti wakati huo huo kutokea kwa milipuko katika maeneo mbalimbali.

Saa 19:30, vyanzo vya ndani viliripoti kusikika kwa milipuko 6 katika eneo la Konarak. Hadi sasa, maelezo kamili kuhusu eneo ambako milipuko hiyo ilitokea na kiwango cha uharibifu unaowezekana kutokana na tukio hilo hayajatangazwa na mamlaka za eneo hilo.

Aidha, kati ya saa 19:30 na 19:45, angalau sauti 8 za milipuko zilisikika katika pwani ya kusini ya kisiwa hicho.

Kwa mujibu wa ripoti za awali kutoka vyanzo vya ndani, kiwanda cha unga wa samaki katika mji wa Suza kimepigwa; hata hivyo, maelezo kuhusu kiwango cha uharibifu na idadi ya watu waliouawa au kujeruhiwa bado yanachunguzwa, na hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu suala hilo.

Wakati huo huo, ripoti za uwanjani zinaeleza kuwa sauti za milipuko zimesikika katika baadhi ya maeneo ya Bandar Abbas na Sirik pia.

Kwa mujibu wa taarifa za awali, baadhi ya sauti za milipuko zilizosikika katika eneo hilo zilitokana na mapigano na makabiliano kati ya vikosi vya kijeshi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na malengo ya adui katika eneo la Mlango-Bahari wa Hormuz.

Baadhi ya ripoti zisizo rasmi pia zimeripoti kusikika kwa sauti za milipuko katika eneo la Uwanja wa Ndege wa Qeshm, jambo ambalo pia bado linachunguzwa.

Wakati huo huo, CENTCOM, Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani, imethibitisha kufanya shambulizi dhidi ya kusini mwa Iran.