Baada ya Malalamiko ya Taasisi ya Mashia wa Marekani, Mjumbe wa Bodi ya Elimu ya Baltimore Aomba Msamaha

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Mmoja wa wajumbe wa Bodi ya Elimu ya Kaunti ya Baltimore, iliyoko katika jimbo la Maryland nchini Marekani, ameomba msamaha hadharani baada ya Taasisi ya Mashia wa Marekani kuwasilisha malalamiko rasmi kuhusu kuchapishwa na kuidhinishwa kwa ujumbe dhidi ya Uislamu kwenye mitandao ya kijamii; ujumbe ambao ulitaja Sharia ya Kiislamu kuwa tishio kwa haki za wanawake.

“Maggie Litz Domanowski”, mjumbe wa Bodi ya Elimu ya Kaunti ya Baltimore, alikuwa ameshiriki tena kwenye Facebook picha iliyokuwa na ujumbe uliosema: “Ikiwa una wasiwasi kwamba harakati yetu ya MAGA itawaondolea wanawake haki zao, basi unapaswa kujifunza kuhusu Sharia ya Kiislamu.” Pia aliidhinisha ujumbe huo kwa maneno “Si kosa”; hatua iliyozua mwitikio kutoka kwa familia za Waislamu na viongozi wa jamii ya Kiislamu.

Kufuatia hatua hiyo, Taasisi ya Mashia wa Marekani iliwasilisha malalamiko rasmi kwa Bodi ya Elimu ya Kaunti ya Baltimore, ikisisitiza kwamba suala hilo halihusu tu ujumbe wa matusi kwenye mitandao ya kijamii, bali kauli na misimamo ya kiongozi aliyechaguliwa anayehusika na shule za umma inaweza kuwa na athari kwa wanafunzi Waislamu na mazingira ya elimu.

Katika malalamiko yake, taasisi hiyo ilionya kwamba kuutambulisha Uislamu kama dini yenye kutishia kunaweza kuchangia kuimarisha mitazamo potofu, dhihaka, kutengwa na hata unyanyasaji dhidi ya watoto Waislamu. Taasisi hiyo pia ilikumbusha kwamba wanafunzi Waislamu katika shule za Kaunti ya Baltimore ni pamoja na watoto wanaovaa hijabu, wanaofunga mwezi wa Ramadhani, wanaokwenda misikitini pamoja na familia zao, wanaoadhimisha matukio ya Kiislamu, wanaoswali na wanaojitambulisha waziwazi kwa utambulisho wao wa kidini.

Mwisho wa kikao cha Bodi ya Elimu tarehe 25 Agosti, Domanowski aliomba msamaha hadharani kwa kuchapisha ujumbe huo. Hata hivyo, Taasisi ya Mashia wa Marekani ilitangaza kwamba kuomba msamaha huko hakumaanishi kwamba suala hilo limefikia mwisho!

Taasisi ya Mashia wa Marekani ilisisitiza kwamba jamii ya Mashia bado imekerwa kwa kina na kuchapishwa kwa ujumbe wa awali pamoja na kuidhinishwa kwa maudhui ambayo familia nyingi za Waislamu zinaona kuwa yanachochea dhana kwamba Uislamu unapaswa kuogopwa. Kwa mujibu wa taasisi hiyo, kuomba msamaha si lazima kurekebishe mara moja madhara yaliyosababishwa na kurejesha imani iliyovurugika kati ya familia za Waislamu na viongozi wa mfumo wa elimu.

Taasisi ya Waislamu Mashia wa Marekani ilitangaza mwishoni kwamba itaendelea kusikiliza mitazamo na wasiwasi wa familia za Kishia, na itafuatilia mwitikio wa shule za umma na viongozi waliochaguliwa wa Kaunti ya Baltimore kuhusu suala hilo. Taasisi hiyo ilisisitiza kwamba kitakachotokea baada ya kuomba msamaha, hasa katika suala la kujenga upya imani ya watoto na familia ambazo zimejiona kuwa walengwa wa ujumbe wa awali, ni jambo la msingi sana.