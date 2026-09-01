Wanafunzi wa Kishia Kabul: Kwa Miezi Miwili Sasa Milango ya Msikiti na Shule Yetu Imefungwa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Wanafunzi wa Chuo cha Kidini cha Khatam al-Nabiyyin (s) mjini Kabul, katika kikao na mmoja wa wawakilishi wa Wizara ya Sheria ya Taliban, wamepinga kuendelea kufungwa kwa msikiti, shule na maktaba za kituo hicho, na wameitaka ifunguliwe mara moja.

Kwa mujibu wa vyanzo vilivyo karibu na kituo hicho, mtu mmoja kwa jina la Moulawi Danishyar, ambaye ni miongoni mwa wajumbe wa “Kamati ya Kiufundi” ya Wizara ya Sheria ya Taliban, alikwenda katika Chuo cha Khatam al-Nabiyyin kwa agizo la wizara hiyo na kwa mara nyingine akaibua suala la kuondolewa kwa kituo hiki cha kidini na kielimu.

Kufika kwake kulikabiliwa na maandamano ya wanafunzi, ambapo baadhi yao walimweleza moja kwa moja matatizo yao.

Wanafunzi hao walimwambia mwakilishi wa Wizara ya Sheria: “Je, sisi si watoto wa ardhi hii na nchi hii? Dhambi yetu ni ipi mpaka mkafunga milango ya msikiti na shule yetu ya dini mbele yetu, na sasa kwa miezi miwili tumekuwa tukisoma katika maeneo ya wazi chini ya miale ya jua kali?”

Aidha, waliuliza: “Je, kufundisha na kujifunza ni kosa mpaka mkafunga mlango wa shule na maktaba yetu? Je, kuswali msikitini ni haramu mpaka mkaufunga mlango wa Msikiti wa Khatam al-Nabiyyin (s) mbele yetu? Je, sisi Mashia hatuna haki ya kuwa na shule na msikiti?”

Wanafunzi hao walimwomba Moulawi Danishyar kufikisha malalamiko hayo pamoja na ombi lao la kufunguliwa tena kwa chuo hicho kwa Waziri wa Sheria wa Taliban.

Karibu miezi miwili tangu chuo hicho kufungwa

Wizara ya Sheria ya Taliban ilifunga sehemu kuu za Chuo cha Kidini cha Khatam al-Nabiyyin (s) tarehe 4 Tir 1405. Wakati huo, Bodi ya Wadhamini ya kituo hicho ilitangaza kwamba msikiti, Husainiya, maktaba na shule za dini za wanaume na wanawake za kituo hicho zilikuwa zimefungwa na kutiwa muhuri.

Hatua hiyo ilichukuliwa katika siku zilizokuwa zikielekea Ashura, na muda mfupi tu baada ya kusimamishwa kwa shughuli za Televisheni ya Tamaddon, ambayo ni miongoni mwa taasisi muhimu za Mashia nchini Afghanistan, na hatua hiyo ilisababisha mwitikio mkubwa ndani ya jamii ya Kishia.

Baraza la Wanazuoni wa Kishia la Afghanistan pia wakati huo lilieleza wasiwasi wake kuhusu kufungwa kwa Chuo cha Khatam al-Nabiyyin, kuwekwa kwa vikwazo dhidi ya alama za Muharram, pamoja na kukamatwa kwa baadhi ya viongozi wa misikiti na Husainiya za Kishia, na lilitaka kituo hicho kifunguliwe tena.

Mzozo kuhusu umiliki na hali ya kisheria ya chuo

Hapo awali, Wizara ya Sheria ya Taliban ilidai kwamba Chuo cha Khatam al-Nabiyyin, Chuo Kikuu cha Khatam al-Nabiyyin na Televisheni ya Tamaddon vinahusishwa na chama cha kisiasa, na kwamba sehemu ya kituo hicho ilijengwa katika ardhi ya serikali.

Viongozi wa taasisi hizo wamekanusha madai hayo. Bodi ya Wadhamini ya chuo hicho wakati wa kufungwa kwa kituo ilitangaza kwamba kesi iliyokuwa na mgogoro bado ilikuwa ikichunguzwa katika mahakama maalumu, na kwamba wakati chuo kilipotiwa muhuri, bado hakukuwa na hukumu ya mwisho na ya kisheria iliyotolewa na chombo cha mahakama.

Vyanzo vilivyo karibu na Khatam al-Nabiyyin pia vimesema kwamba ardhi ya kituo hicho ilitolewa wakati wa serikali iliyopita kama eneo la matumizi ya umma, na kwamba kuna nyaraka za kisheria zinazothibitisha hilo. Pia vimekanusha kwamba chuo hicho kina uhusiano na chama cha Harakat-e Islami.

Kutokuwepo kwa uhakika kwa moja ya vituo muhimu vya kidini vya Mashia

Chuo cha Kidini cha Khatam al-Nabiyyin (s) ni miongoni mwa vituo vinavyotambulika zaidi vya kidini na kielimu vya Mashia mjini Kabul, na pamoja na shule ya elimu ya dini, kinajumuisha pia msikiti, Husainiya na maktaba.

Kwa kupita karibu miezi miwili tangu kufungwa kwa sehemu kuu za kituo hicho, kwa mujibu wa maelezo ya wanafunzi, masomo yao bado hayajarudi katika hali ya kawaida, na baadhi ya wanafunzi wanalazimika kuendelea na masomo yao katika maeneo ya wazi.

Hadi wakati wa kuandaliwa kwa habari hii, Wizara ya Sheria ya Taliban haikuwa imetoa maelezo mapya kwa umma kuhusu ombi jipya la wanafunzi la kufunguliwa tena kwa chuo hicho wala matokeo ya ziara ya Moulawi Danishyar.