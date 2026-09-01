Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kwa mujibu wa Fars, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Muhammad Baqir Veldan, akizungumzia ujumbe wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu wa Iran kwa maadhimisho ya Wiki ya Umoja, amesema: Moja ya mambo muhimu zaidi katika ujumbe huo ni mtazamo wa kimkakati kuhusu suala la umoja; kwa maana kwamba umoja si tu kuwa na maelewano kati ya madhehebu ya Kiislamu, bali ni sharti la kufikiwa kwa nguvu, heshima na mustakabali wa Umma wa Kiislamu.

Ameongeza: Kiongozi wa Mapinduzi amesisitiza kwamba umoja wa Waislamu mbele ya ukafiri wa dunia ni mkakati wa Qur’ani na fundisho halisi, na hauwezi kuchukuliwa kuwa suala la juu juu, la muda mfupi na linalohusiana tu na matukio kama Wiki ya Umoja.

Mkurugenzi Mkuu wa Uenezi wa Kiislamu wa Mkoa wa Fars ameendelea kusema: Ikiwa tunataka kueleza ujumbe mkuu wa mtazamo huu kwa sentensi moja, tunapaswa kusema kwamba umoja katika mtazamo huu si ushauri wa kuleta utulivu, bali ni ramani ya kuelekea kwenye nguvu.

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Veldan amesema kwamba adui hutumia hasa eneo hili la udhaifu wa Umma wa Kiislamu, na kuongeza: Adui kwanza huleta tofauti, kisha hudhoofisha nguvu ya Umma, na hatimaye huandaa mazingira ya kujitawala kwake.

Adui Kutumia Tofauti Kuwatenganisha Umma wa Kiislamu

Mkurugenzi Mkuu wa Uenezi wa Kiislamu wa Mkoa wa Fars amesema: Adui huwa hatupigi kwa sababu ya tofauti zetu kila mara; bali hutupiga pale anapobadilisha tofauti hizo kuwa uadui. Kwa hiyo, moja ya mahitaji muhimu zaidi ya umoja ni kutambua mfumo ambao adui hutumia kuchochea mifarakano.

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Veldan, akizungumzia suala la Palestina kama moja ya mihimili muhimu ya ujumbe wa Kiongozi wa Mapinduzi, amesema: Palestina katika ujumbe huu si suala la kikanda pekee, bali ni kipimo cha kupima uaminifu wa Umoja wa Kiislamu.

Palestina; Kipimo cha Kupima Uaminifu wa Umoja wa Kiislamu

Mkurugenzi Mkuu wa Uenezi wa Kiislamu wa Fars ameongeza: Ikiwa Umma wa Kiislamu hautaweza kuwa “mkono mmoja” katika suala la Palestina, basi kuzungumzia umoja kutabaki katika kiwango cha dhana ya kiitifaki tu. Umoja wa kweli hupata maana pale ambapo Waislamu wanapoona maslahi yao ya pamoja na hatima yao ya pamoja mbele ya dhulma na uchokozi.

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Veldan, akizungumzia walengwa wa kikanda wa ujumbe wa Kiongozi wa Mapinduzi, amesema: Sehemu nyingine muhimu ya ujumbe huu imeelekezwa kwa watawala wa nchi za Kiislamu, hususan nchi za Asia Magharibi na zile za pembezoni mwa Ghuba ya Uajemi; nchi ambazo zinapaswa kupitia upya namna zinavyomtambua adui wa kweli na vitisho vikuu vya eneo hilo.

Ameendelea kusema: Tofauti zilizopo ndani ya ulimwengu wa Kiislamu zinaweza kusimamiwa, lakini uadui dhidi ya Uislamu na mataifa ya eneo hili ni tishio la kimkakati. Ikiwa nchi za Kiislamu zitakosea katika kutambua tishio, zinaweza kuelekeza uwezo wao dhidi ya kila mmoja na kumpa adui wa pamoja fursa.

Mkurugenzi Mkuu wa Uenezi wa Kiislamu wa Mkoa wa Fars, akieleza njia iliyoainishwa katika ujumbe huu, amesema: Njia hii inaweza kufupishwa katika hatua tatu: umoja, ulinzi wa pamoja, na ushirikiano pamoja na kuongeza nguvu kwa pamoja; kwanza, lazima tuondokane na migogoro na mgawanyiko, kisha nchi za Kiislamu zisimruhusu adui kumlenga kila Muislamu mmoja mmoja, na katika hatua inayofuata zishirikishe uwezo wao katika nyanja mbalimbali.

Kutoka Umoja Hadi Ustaarabu; Mfumo wa Nguvu ya Umma wa Kiislamu

Ameongeza: Ushirikiano kati ya nchi za Kiislamu unapaswa kujumuisha nyanja za usalama, elimu na sayansi, utajiri, maendeleo, pamoja na masuala ya kimaada na kiroho, na lengo la mwisho la mchakato huu ni kuelekea katika ustaarabu mpya wa Kiislamu.

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Veldan amesema: Mfumo huu unaweza kuchorwa kwa namna hii: umoja, nguvu ya pamoja, ulinzi wa pamoja, ushirikiano, na hatimaye ustaarabu wa Kiislamu. Mnyororo huu unaonyesha kwamba umoja si lengo la mwisho, bali ni mwanzo wa harakati kubwa ya kujenga ustaarabu.

Mkurugenzi Mkuu wa Uenezi wa Kiislamu wa Fars, akizungumzia aya tukufu isemayo: “Ni wakali dhidi ya makafiri na wenye kuhurumiana wao kwa wao,” amesema: Moja ya mihimili ya kina zaidi ya mtazamo huu ni kurejea katika msingi huu wa Qur’ani; msingi unaouonyesha umoja wa Kiislamu kuwa na pande mbili: msimamo thabiti dhidi ya adui na huruma pamoja na udugu ndani ya Umma.

Ameongeza: Uislamu hausemi tuwe na huruma mbele ya adui, wala hausemi tuwe maadui dhidi ya ndugu yetu Muislamu; Qur’ani inatufundisha kwamba tusibadilishe nafasi ya upendo na nafasi ya upinzani. Umma wa Kiislamu unapaswa kuwa thabiti mbele ya adui, na miongoni mwao uwe na huruma, udugu na mshikamano.

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Veldan pia, akizungumzia uzoefu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika eneo la umoja, amesema: Jamii ya Iran ni mfano wa uwezekano wa kufikiwa kwa mshikamano katika jamii ya Kiislamu; jamii ambayo licha ya kuwa na tofauti za kikabila, kitamaduni, kijamii na kisiasa, inaweza kutegemea mambo yake ya pamoja ya utambulisho na kitaifa.

Kumtambua Adui; Utangulizi wa Umoja na Nguvu ya Kiislamu

Mkurugenzi Mkuu wa Uenezi wa Kiislamu wa Mkoa wa Fars amesema mwishoni: Ikiwa tunataka kufupisha ujumbe mzima wa Kiongozi wa Mapinduzi katika sentensi moja, tunapaswa kusema: Kumtambua adui ni utangulizi wa umoja, na umoja ni utangulizi wa nguvu ya Umma.

Hujjatul-Islam wal-Muslimin amesisitiza: Ujumbe wa Wiki ya Umoja unaweza kufupishwa katika maneno matano muhimu: “Umoja, kumtambua adui, nguvu, Muqawama na ustaarabu”; kwa sababu Umma uliotawanyika huwa mawindo ya adui, Umma ulioungana hubadilika kuwa nguvu, nguvu huwezesha kujilinda, ulinzi wa pamoja huandaa mazingira ya ushirikiano, na ushirikiano wa Umma wa Kiislamu unaweza kuwa msingi wa kuanzishwa kwa ustaarabu mpya wa Kiislamu.