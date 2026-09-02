Vyombo vya habari vya Kiebrania: Kombora la Irani lalipiga moja kwa moja kambi ya Marekani nchini Jordan

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, vyombo vya habari vya Kizayuni vimesema kwamba baadhi ya taarifa zinaonyesha kwamba makombora ya Irani yamepigia moja kwa moja moja ya kambi za kijeshi za Marekani nchini Jordan.

Kufuatia kuanza kwa majibu ya vikosi vyetu vya silaha dhidi ya uchokozi wa hivi karibuni wa Marekani, vyombo vya habari vya Jordan dakika chache zilizopita vimeripoti kwamba sauti za milipuko kadhaa zimesikika katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo.

Baadhi ya habari ambazo hazijathibitishwa pia zinasema kuhusu shambulio kubwa na makombora ya balistiki kupiga kambi ya anga ya "Muwaffaq as-Salti" huko Jordan, ambako wanajeshi wa kigaidi wa Marekani wamewekwa.

Marekani ya uhalifu leo tena imeshambulia maeneo ya nchi yetu, na vikosi vyetu vya silaha vimeanza mara moja majibu makali na ya uamuzi dhidi ya mashambulio haya.