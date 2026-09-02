Shambulio la makombora la adui wa kigaidi wa Marekani limesababisha vifo vya watu 7 na kujeruhi 8

Kwa mujibu wa mwandishi wa ABNA, Waliallah Hayati katika mahojiano na vyombo vya habari alisema: "Shambulio la makombora la jeshi la kigaidi la Marekani katika saa zilizopita lililenga maeneo matatu katika mkoa wa Khuzestan. Kwa bahati mbaya, vitendo hivi vya ukatili vimesababisha vifo vya watu 7 na kujeruhi wengine 8."

Aliongeza: "Vikosi vya usalama na vya uokoaji vilitumwa mara moja katika maeneo ya shambulio, na juhudi za kuwahudumia waliojeruhiwa na uchunguzi wa kina wa vipengele vyote vya uvamizi huu vinaendelea."