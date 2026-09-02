Shambulio la makombora la adui wa kigaidi wa Marekani limesababisha vifo vya watu 7 na kujeruhi 8

Kwa mujibu wa mwandishi wa ABNA, Waliallah Hayati katika mahojiano na vyombo vya habari alisema: "Shambulio la makombora la jeshi la kigaidi la Marekani katika saa zilizopita lililenga maeneo matatu katika mkoa wa Khuzestan. Kwa bahati mbaya, vitendo hivi vya ukatili vimesababisha vifo vya watu 7 na kujeruhi wengine 8."
Aliongeza: "Vikosi vya usalama na vya uokoaji vilitumwa mara moja katika maeneo ya shambulio, na juhudi za kuwahudumia waliojeruhiwa na uchunguzi wa kina wa vipengele vyote vya uvamizi huu vinaendelea."
Naibu gavana wa mkoa wa Khuzestan kwa masuala ya usalama na polisi amesema kuwa usiku uliopita, katika shambulio la makombora la jeshi la kigaidi la Marekani dhidi ya maeneo matatu katika mkoa wa Khuzestan, watu saba wamefariki na wengine wanane kujeruhiwa.
Kwa mujibu wa mwandishi wa ABNA, Waliallah Hayati katika mahojiano na vyombo vya habari alisema: "Shambulio la makombora la jeshi la kigaidi la Marekani katika saa zilizopita lililenga maeneo matatu katika mkoa wa Khuzestan. Kwa bahati mbaya, vitendo hivi vya ukatili vimesababisha vifo vya watu 7 na kujeruhi wengine 8."
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