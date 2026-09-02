IRGC: Tumeanza majibu yatakayowajutisha; kufuli la Mlango wa Hormuz kutaimarishwa zaidi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa yake, likisisitiza kwamba mashambulio ya kukata tamaa ya adui yataifanya kufuli ya Mlango wa Hormuz kuwa imara zaidi, limesema kwamba wapiganaji wa IRGC wameanza majibu yatakayowajutisha wavamizi.
2 Septemba 2026 - 11:36
Msimbo wa Habari: 1860449
Source: ABNA
Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa yao limekaza kwamba mashambulio yanayotokana na kukata tamaa kwa adui yataifanya kufuli ya Mlango wa Hormuz kuwa imara zaidi.
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