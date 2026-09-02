Pakistani imeelezea wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa mvutano kati ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistani katika taarifa yake ilisema: "Tuna wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mvutano kati ya Marekani na Iran, lakini tutaendelea na mazungumzo."

Katika taarifa hiyo imesemwa: "Tunaendelea kuwa na matumaini kwamba pande zote mbili zitarudi kwenye meza ya mazungumzo."

Makabiliano ya moja kwa moja kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani Jumanne jioni (tarehe 10 Shahrivar) yaliingia katika moja ya awamu kubwa zaidi katika wiki za hivi karibuni; mashambulio ya anga ya Marekani dhidi ya maeneo ya kusini mwa nchi - kutoka Hormozgan hadi Sistan na Baluchistan - yalikutana na majibu ya haraka ya vikosi vya silamu vya Iran, na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu liliripoti kuanza kwa "majibu yatakayowajutisha" pamoja na mashambulio ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya malengo ya Marekani katika eneo hilo. Wakati huo huo, anga ya Jordan, Bahrain na eneo la Kurdistan ya Iraki ilishuhudia wimbi la maonyo ya kiusalama, kukatiza makombora na ripoti za mashambulio dhidi ya maeneo ya Marekani; mabadiliko haya yamefanya Mlango wa Hormuz kuwa kitovu kikuu cha mgogoro wa nishati na usalama duniani kwa mara nyingine.