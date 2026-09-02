Uanzishaji wa ulinzi wa anga wa Kuwait; sauti za king'ora nchini Bahrain

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Sputnik, Makao Makuu ya Jeshi la Kuwait yametangaza kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya nchi hiyo inakabiliana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani.

Vyombo vya habari hapo awali viliripoti sauti za milipuko nchini Kuwait.

Sauti za king'ora za onyo nchini Bahrain

Wizara ya Mambo ya Ndani ya utawala wa Al Khalifa nchini Bahrain imewataka raia na wakazi wa nchi hiyo kutulia na kuelekea mahali salama palipo karibu.

Vikosi vyetu vya silanya vimeanza majibu dhidi ya mashambulio ya hivi karibuni ya Marekani saa chache zilizopita na kuyalenga kambi ya magaidi wa Marekani nchini Jordan, Iraq na maeneo mengine kwa mashambulizi makali ya makombora na ndege zisizo na rubani.