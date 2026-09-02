Haki za Binadamu nchini Yemen: Shambulio la Marekani kwenye sherehe ya harusi nchini Iran ni uhalifu wa kivita

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu tovuti ya Al-Masirah ya Yemen, kufuatia uhalifu wa kinyama wa Marekani katika shambulio la sherehe ya harusi katika mji wa Sirik, Kamati ya Kitaifa ya Haki za Binadamu ya Yemen katika taarifa yake ilitangaza kwamba inalaani kwa maneno makali zaidi uvamizi wa kinyama na usaliti wa Marekani ambao Jumanne jioni ulilenga eneo la makazi na sherehe ya harusi katika mkoa wa Hormozgan wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Kamati ya Haki za Binadamu ya Yemen iliongeza: "Uhalifu huu, ambao katika takwimu za awali umesababisha vifo vya watu wawili na kujeruhi wengine 20 wa raia wasio na hatia, wakiwemo wanawake na watoto, ni uhalifu kamili wa kivita na ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu na Mkataba wa Geneva, ambao unachukulia mashambulio dhidi ya maeneo ya kiraia na makazi kama uhalifu."

Katika muendelezo wa taarifa hiyo imesemwa kwamba uwajibikaji kamili wa kisheria kwa damu hii isiyo na hatia iliyomwagika na kueneza hofu na woga miongoni mwa raia uko kwa serikali ya kigaidi ya Marekani, na tunadai kufanywa kwa uchunguzi wa haraka na huru wa kimataifa kuhusu uhalifu huu wa kinyama na kupelekwa wahusika wake mahakamani za kimataifa kama uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita ambao hauna muda wa kufutilia mbali.

Kamati ya Kitaifa ya Haki za Binadamu ya Yemen iliendelea kwa kusisitiza haki ya mataifa ya kujilinda, mamlaka yao na usalama wao, na kutangaza kwamba uhalali wowote wa kushambulia raia chini ya kisingizio chochote haukubaliki, na tunazitaka taasisi za kimataifa, Umoja wa Mataifa na Baraza la Haki za Binadamu kuchukua majukumu yao, kukomesha sera ya viwango viwili na uteuzi, na kuchukua msimamo ulio wazi katika kulaani uhalifu huu na kuzuia kurudiwa kwake.