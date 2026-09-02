Mtaalamu wa Lebanon: Amerika imejikuta kwenye vita vinavyokinzana na mafundisho yake ya kijeshi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Masirah, mtaalamu wa Lebanon wa masuala ya kimkakati, Muhammad Hazima alisisitiza kwamba uvamizi wa Marekani dhidi ya raia unaonyesha kina cha mgogoro ambao nchi hii inakabiliana nalo. Tunashuhudia msururu wa kujiuzulu nchini Marekani, ikiwemo kujiuzulu kwa waziri wa jeshi la nchi hiyo.

Aliongeza: Kuangushwa kwa ndege isiyo na rubani ya MQ-9 ya Marekani na Iran kunaonyesha ubora wa nchi hii katika uwanja wa ulinzi wa anga. Marekani inajaribu kwa propaganda za vyombo vya habari kuonyesha kana kwamba majibu ya Iran hayakulenga malengo ya kijeshi.

Hazima alisema wazi: Amerika imefikia hatua ambapo haina suluhisho la kutoka katika vita dhidi ya Iran. Iran pia imefanikiwa kugeuza vita hivi kuwa mgogoro wa kuchosha ambao unakinzana na mafundisho ya kijeshi ya Marekani na Magharibi yanayotegemea operesheni za haraka na ubora wa anga. Matokeo ya vita hivi hayapimwi kwa nguvu ya kijeshi bali kwa kiwango cha athari ambayo kila upande unaionyesha.

Alisema: Iran leo inaathiri uchumi wa dunia na ina nyenzo za ushawishi kutoka Asia Magharibi hadi Bahari ya Mediterranea na inajua jinsi ya kuzitumia.