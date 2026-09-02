Ubalozi wa Marekani nchini Iraq unawaonya raia wake katika eneo hilo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, Ubalozi wa Marekani mjini Baghdad na ubalozi mdogo wake mjini Erbil, kufuatia kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama katika Mashariki ya Kati uliosababishwa na mashambulizi ya kijeshi kati ya Washington na Tehran, yametoa onyo la usalama kwa raia wa Marekani katika eneo hilo.

Ubalozi wa Marekani katika taarifa yake ulitangaza: "Kwa sababu ya mvutano uliopo katika Mashariki ya Kati, hali ya usalama inabaki kuwa ngumu, na kuna uwezekano wa kuongezeka kwa ghafla kwa mvutano." Ubalozi uliongeza: "Wamarekani waliopo sasa katika Mashariki ya Kati wanapaswa kuwa waangalifu sana na kujiandaa kwa uwezekano wa kughairiwa kwa safari za ndege, kufungwa kwa mipaka au anga, na usumbufu wa usafiri."

Ubalozi pia uliwataka raia wa Marekani kuangalia hali ya safari zao za ndege na kujisajili katika mpango wa "Msafiri Mwerevu" wa Wizara ya Mambo ya Nje ili kupata taarifa za hivi punde za usalama na kuwezesha mawasiliano katika dharura.

Taarifa hiyo iliorodhesha mfululizo wa hatua zilizopendekezwa, ambazo muhimu zaidi ni pamoja na: "ufuatiliaji wa mara kwa mara wa hali na mazingira, ufuatiliaji wa vyombo vya habari vya ndani, na kuepuka kuhudhuria maandamano, mikusanyiko mikubwa na maeneo yenye uwepo mkubwa wa usalama."

Pia katika mapendekezo hayo imesemwa: "Fuata maagizo ya mamlaka za mitaa, wasiliana moja kwa moja na mashirika ya ndege ili kujua mabadiliko yoyote katika ratiba za safari, kuwa waangalifu katika maeneo ya umma na kudumisha kiwango cha juu cha maandalizi."