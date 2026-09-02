Trump akiwa katika kukata tamaa kabisa: Watu wa Irani wataamka lini?

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Donald Trump, Rais wa Marekani, alidai kwamba kinyume na madai ya kituo cha televisheni cha ABC, Marekani haitaji kulazimisha Irani kukaa mezani kwa mazungumzo.

Trump pia, akirejelea hali ya uchumi nchini Irani, alidai kwamba wakati uchumi wa nchi hiyo unakabiliwa na kuporomoka, Marekani ina udhibiti karibu kamili wa Mlango wa Hormuz.

Pia alisema kwamba kwa Washington si muhimu sana kama Irani itasaini mikataba inayopendekezwa au la, na akasema kwamba anapendelea hali ya sasa kuliko mchakato wowote wa mazungumzo.

Rais wa Marekani katika muendelezo wa hotuba yake, kwa kutumia lugha ya uchochezi, aliita hali ya sasa "isiyoepukika" na kwa kuuliza swali kuhusu hali ya ndani ya Irani, alitaka mabadiliko katika usawa wa nguvu uwanjani.

Kisha rais wa kigaidi wa Marekani, wakati uvamizi mkubwa wa kijeshi na shinikizo la kiuchumi lisilo kawaida havikuwa na athari kwa malengo yake, kwa kukata tamaa aliwataka watu wa Irani kuasi.

Kwa kujiamini kupita kiasi aliandika: "Watu wa Irani wataamka lini na kupigana?"