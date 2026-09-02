Waziri wa Hazina wa Marekani: Tunaongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, "Scott Bessent", Waziri wa Hazina wa Marekani, alidai kwamba Iran haina udhibiti wa Mlango wa Hormuz na kwamba Marekani inatawala njia hii ya maji.

Akiendelea na madai haya ya uongo kwamba Iran iko katika hali ya "hofu", alisema kwamba Tehran chini ya shinikizo la kiuchumi imeelekezwa kwa hatua za kijeshi.

Afisa huyu wa Marekani pia, akirejelea kushindwa kwa maelewano kati ya pande hizo mbili, alidai kwamba Iran haikuwa tayari kufikia makubaliano, na tutaona lini Tehran itapata utayari unaohitajika.

Waziri wa Hazina wa Marekani aliendelea kusema kwamba Washington itaendeleza sera ya "kunyonga kiuchumi" Iran, na akadai kwamba shinikizo la vikwazo limewakabili maafisa na wanajeshi wa Iran na matatizo ya kiuchumi na kuchelewa kwa malipo ya mishahara.

Waziri wa Hazina wa Marekani, kwa mujibu wa sera ya kudumu ya Marekani ya kuleta machafuko na ghasia katika nchi nyingine, akitishia kutumia silaha hii dhidi ya Iran, alisema: "Iran ina chaguzi kadhaa mbele yake, mojawapo ni kwamba Tehran irudi mezani kwa mazungumzo."

Akiendeleza madai yake aliongeza: "Kinachotokea Iran ni suala la muda tu."