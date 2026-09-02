Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Naibu Mkuu wa Kisiasa wa IRGC kwa nchi za eneo: Ama muwafukuze Wamarekani au mpokee jibu kali

Naibu Mkuu wa Kisiasa wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), Brigedia Jenerali Yadollahi Javani, amezitaka nchi za Kiarabu katika eneo hilo kuwaondoa wanajeshi wa Marekani katika nchi zao na kurejesha vituo vya kijeshi vilivyoko chini ya udhibiti wa Marekani.

Jenerali Javani amezitaka nchi hizo kuchukua hatua hiyo, akisema: “Ni bora kuwaondoa Wamarekani katika nchi zenu na kurejesha vituo vyenu.”

Ameongeza kuwa iwapo hatua hiyo haitachukuliwa, “Vikosi vya Iran vimethibitisha kwamba kutoka sehemu yoyote nchini Kuwait, Bahrain, Jordan au nchi nyingine ambako shambulio dhidi ya Iran litafanywa, litakabiliwa na majibu madhubuti na makali.”