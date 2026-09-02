Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– IRGC yashambulia kwa makombora kambi ya Marekani ya Prince Hassan nchini Jordan.

Mahusiano ya Umma ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC):

Wananchi wapendwa na wanamapinduzi wa Jordan;

Kwa mara nyingine tena, mkono wa Shetani umejitokeza kupitia jeshi la Marekani linaloua watoto, ambalo kwa kufanya shambulio la kikatili dhidi ya hafla ya sherehe ya ndoa ya wanandoa vijana Waislamu wa Kisunni katika eneo la Sirik, Hormozgan, limeonyesha kwa kina ukubwa wa chuki yake dhidi ya Umma wa Kiislamu.

Jeshi la kigaidi la Marekani, ambalo limeshindwa kukabiliana moja kwa moja na wapiganaji wa Uislamu, kwa kukata tamaa limewashambulia watu wanyonge na kuwaua, na kugeuza sherehe safi ya ndoa ya wananchi kuwa msiba.

Jeshi la Marekani linalofanya uhalifu, ambalo mwanzoni mwa uchokozi wake dhidi ya Iran ya Kiislamu liliwaua watoto wanafunzi 168 katika shule ya Minab na watoto wanamichezo 21 katika uwanja wa Lamerd, usiku uliopita katika shambulio hili la kikatili liliwalenga takribani wageni 70 wa hafla hiyo. Watu wanne miongoni mwao, akiwemo mtoto mdogo, waliuawa, huku hali ya baadhi ya waliojeruhiwa ikiwa mbaya.

Kwa kulipiza kisasi kwa uhalifu huu, wapiganaji wa Kikosi cha Anga na Anga za Juu cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu walifanya shambulio kubwa kwa kutumia makombora ya balestiki dhidi ya vituo vya ndege zisizo na rubani za masafa marefu aina ya RQ-4 na MQ-9 katika kambi ya anga ya Marekani nchini Jordan, inayojulikana kwa jina la Prince Hassan.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, baadhi ya ndege hizo zisizo na rubani ziliharibiwa, huku baadhi ya marubani na mafundi wa kiufundi wa ndege hizo wakiuawa.

Aidha, miundombinu kadhaa ya kiufundi ya kambi hiyo ilichomwa moto na kusambaratishwa.