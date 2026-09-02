IRGC: Mashambulizi ya Maadui Yanafanya Kufungwa kwa Mlango wa Hormuz Kuwa Imara Zaidi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran (IRGC) limetangaza kuanza kwa hatua za kulipiza kisasi dhidi ya maadui washambuliaji, likisema kuwa mashambulizi ya maadui yameifanya hali ya kufungwa kwa Mlango wa Hormuz kuwa imara zaidi.

Katika taarifa yake ya tatu iliyotolewa na Idara ya Mahusiano ya Umma ya IRGC, jeshi hilo limesema wapiganaji wake wameanza kutoa majibu dhidi ya washambuliaji. Katika hatua ya kwanza, limeeleza kuwa limefanikiwa kuangusha ndege isiyo na rubani ya kijeshi ya Marekani aina ya MQ-9, kwa kutumia mfumo wa kisasa wa ulinzi wa anga wa Kikosi cha Anga na Anga za Juu cha IRGC.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa kuendelea kwa uwepo wa wananchi wa Iran katika uwanja wa mapambano kumeifanya Marekani kukumbwa na uchovu na kukata tamaa.

IRGC pia imesema kuwa upinzani na uwezo wa wapiganaji wake katika Mlango wa Hormuz umeleta mkanganyiko miongoni mwa viongozi wa Ikulu ya Marekani.

Jeshi hilo limewahutubia wananchi wa Iran likiwapongeza kwa msimamo wao, huku likisisitiza kuwa mwendelezo wa upinzani na uwepo wao katika uwanja wa mapambano unaendelea kuwa na athari kubwa kwa mahesabu ya maadui.