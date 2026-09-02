Waziri Mhe.Deus Sangu Akutana na Waislamu na Viongozi wa Kiislamu katika Maulid ya Mtume Muhammad (s.a.w.w) Kigogo Post, Dar -es- Salaam

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Hafla ya Maulid ya Kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (Sallallahu Alayhi Wasallam) imefanyika katika uwanja wa Kigogo Posti, Jijini Dar es Salaam, Tanzania, ikiwa ni sehemu ya kumbukizi ya mazazi ya Mtume Muhammad (saww).

Hafla hiyo, iliyofanyika tarehe 30 Agosti 2026, ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa dini na serikali, huku mgeni rasmi akiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu (Kazi, Ajira na Mahusiano), Mhe. Deus Sangu.

Katika picha ya habari, Mhe. Deus Sangu anaonekana akizungumza na Sheikh Mkuu wa Jumuiya ya Shia Ithna'ashariyyah Tanzania (TIC), Maulana Sheikh Hemed Jalala, pamoja na Mwenyekiti wa Taifa wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania (JMAT), Sheikh Prof.Alhad Mussa Salum.

Picha hiyo inaonesha pia namna hafla hiyo ilivyowakutanisha viongozi wa dini kutoka makundi mbalimbali ya Kiislamu pamoja na viongozi wa serikali, katika kuadhimisha kumbukizi ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (saww).

Maulid ya Mtume Muhammad (saww) ni miongoni mwa matukio muhimu yanayokumbukwa na Waislamu duniani kote, yakilenga kukumbuka maisha, mafundisho, mwenendo na ujumbe wa Mtume wa Mwenyezi Mungu (saww), pamoja na kuhimiza umoja, upendo na mshikamano miongoni mwa Waislamu.