Msemaji wa Jeshi la Iran: Jeshi la Marekani Limepoteza Ari na Nguvu ya Kupambana

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Jeshi la Iran amesema kuwa wanajeshi wa Marekani walioko Mashariki ya Kati wanakabiliwa na hali ya kukata tamaa na kupoteza ari ya kupambana, huku baadhi yao wakihudumu kwa kulazimishwa.

Akizungumza kuhusu hali ya vikosi vya Marekani katika eneo hilo, msemaji huyo amesema jeshi ambalo linaingia katika uwanja wa vita bila utashi, ari na imani ya kutosha haliwezi kuwa na uwezo wa kushinda dhidi ya jeshi lenye utashi na imani.

Msemaji huyo amedai kuwa wanajeshi wengi wa Marekani wameathiriwa na hali ya msongo wa mawazo na kukata tamaa, akitumia hali hiyo kueleza kile alichokiita udhaifu wa jeshi la Marekani katika uwanja wa vita.

Aidha, amesema Jeshi la Marekani limejengwa kwa kiasi kikubwa kupitia taswira ya Hollywood na propaganda, akidai kuwa lengo lake limekuwa kupora na kunyonya rasilimali za nchi za Kiislamu.

Kwa mujibu wa msemaji huyo, moja ya mafanikio makubwa ya Iran ni kufichua kile alichokiita “sura ya Hollywood” ya Jeshi la Marekani na utawala wa Kizayuni, akisema kuwa matukio ya hivi karibuni yameifanya dunia kutambua udhaifu na ukosefu wa ari wa majeshi hayo mawili.

Amesisitiza kuwa jeshi linaloingia vitani likiwa na utashi, imani na ari ya kupambana lina nafasi kubwa zaidi ya kupata ushindi dhidi ya jeshi ambalo wanajeshi wake wamepoteza ari na motisha ya kupigana.