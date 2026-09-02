IRGC Yalenga Kambi ya Camp Titin Jordan, Yathibitisha Kuharibu Kabisa Miundombinu Muhimu ya Jeshi la Marekani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran (IRGC) limetangaza kuwa limefanya shambulizi la makombora ya balistiki dhidi ya kambi ya kijeshi ya Marekani inayojulikana kama Camp Titin, iliyopo nchini Jordan karibu na mwambao wa Ghuba ya Aqaba.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, shambulizi hilo limefanywa na Kikosi cha Anga na Anga za Juu cha IRGC, katika wimbi la pili la operesheni iliyotajwa kama ya “kuwaadhibu wavamizi”, kufuatia kile Iran ilichokiita vitendo vya kichokozi vya Marekani.

IRGC imedai kuwa shambulizi hilo lililenga maeneo muhimu ndani ya kambi hiyo na kusababisha uharibifu wa baadhi ya miundombinu pamoja na vifaa vya kijeshi vya Marekani. Hata hivyo, madai hayo yanapaswa kuchukuliwa kama taarifa ya upande uliotekeleza shambulizi hadi pale yatakapothibitishwa na vyanzo huru.

Camp Titin ina umuhimu wa kimkakati kutokana na eneo lake la kijiografia. Kambi hiyo iko kaskazini mwa Bahari Nyekundu, karibu na bandari ya Aqaba nchini Jordan, huku ikiwa katika umbali wa karibu na eneo la Eilat linalodhibitiwa na Israel na si mbali na mpaka wa Saudi Arabia.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, eneo hilo linaweza kutumika katika mafunzo ya Jeshi la Wanamaji la Marekani, ulinzi wa miundombinu ya majini, operesheni za majini pamoja na usafirishaji wa vifaa na wanajeshi. Pia, taarifa hiyo inarejea kumbukumbu za mazoezi ya kijeshi ya FASTCENT yaliyofanyika katika eneo hilo.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa umuhimu mwingine wa Camp Titin unatokana na uwezekano wa kutumika kama eneo la kupeleka na kuhamisha haraka vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati, hususan katika mazingira ambayo njia nyingine za kijeshi na vifaa zinakabiliwa na changamoto.

Aidha, taarifa hiyo inadai kuwa Marekani ilikuwa imejaribu kupeleka sehemu ya vikosi vyake katika kambi hiyo baada ya kukabiliwa na changamoto za kiusalama na kilojistiki katika eneo la Ghuba ya Uajemi, ikidhani kuwa Iran huenda isifahamu uwepo huo au isingeweza kuilenga kambi hiyo.

Hata hivyo, shambulizi hilo, kwa mujibu wa IRGC, limekusudiwa kuonyesha uwezo wa Iran wa kufuatilia mienendo ya kijeshi ya Marekani na kulenga maeneo yake katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati.

Wachambuzi wanaweza kulichukulia tukio hilo kama hatua yenye umuhimu wa kimkakati katika mzozo unaoendelea kati ya Iran, Marekani na Israel, hasa kutokana na eneo la Camp Titin na uhusiano wake na njia muhimu za kijeshi na usafirishaji katika ukanda wa Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aqaba.