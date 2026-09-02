Mafuta ya Venezuela Hayatakuwa Suluhisho la Haraka la Kujaza Akiba ya Kimkakati ya Mafuta ya Marekani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mafuta ya Venezuela hayawezi kuwa suluhisho la haraka kwa Marekani katika kujaza upya Akiba yake ya Kimkakati ya Mafuta (SPR), licha ya mipango ya Washington kutumia mafuta hayo katika kurejesha kiwango cha akiba kilichopungua kwa kiasi kikubwa.

Akiba ya Kimkakati ya Mafuta ya Marekani ilikuwa takribani mapipa milioni 411 mwishoni mwa mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, akiba hiyo imepungua kwa zaidi ya mapipa milioni 121 ndani ya kipindi cha miezi minane, na sasa iko katika kiwango cha takribani asilimia 40 ya uwezo kamili wa SPR, ambao ni mapipa milioni 714.

Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa Marekani inalenga kutumia mafuta ya Venezuela katika kujenga upya akiba yake ya kimkakati. Hata hivyo, uzalishaji wa sasa wa mafuta nchini Venezuela unakadiriwa kuwa kati ya mapipa milioni 1.2 na milioni 1.25 kwa siku, huku makubaliano mapya yakilenga kuongeza uzalishaji hadi takribani mapipa milioni 1.5 kwa siku.

Iwapo lengo hilo litafikiwa, ongezeko la uzalishaji litakuwa takribani mapipa 250,000 kwa siku. Kiwango hicho hakiwezi, kwa muda mfupi, kuziba pengo kubwa lililopo katika akiba ya Marekani.

Kwa mfano, ili kuongeza akiba ya Marekani kutoka takribani mapipa milioni 290 hadi milioni 500, kungehitajika takribani mapipa milioni 210 ya mafuta ya ziada. Hivyo, hata ongezeko la uzalishaji wa Venezuela likifanikiwa, litahitaji muda mrefu kabla ya kuwa na athari kubwa katika kujaza SPR.

Changamoto nyingine ni aina ya mafuta yanayozalishwa Venezuela. Sehemu kubwa ya mafuta hayo ni mazito na yenye kiwango kikubwa cha salfa (heavy and sour crude), hali inayoweza kuhitaji kuzingatiwa katika matumizi yake kwa ajili ya kujaza Akiba ya Kimkakati ya Mafuta ya Marekani.

Aidha, miundombinu ya sekta ya mafuta ya Venezuela imekumbwa na miaka ya uharibifu, ukosefu wa uwekezaji na vikwazo vya uzalishaji. Hali hiyo inaweza kufanya ongezeko la uzalishaji kuchukua muda na kuhitaji uwekezaji mkubwa.

Kwa hiyo, mafuta ya Venezuela yanaweza kuwa na nafasi katika kusaidia Marekani kujenga upya akiba yake ya kimkakati kwa muda mrefu, lakini kutokana na changamoto za uzalishaji, miundombinu na aina ya mafuta, hayawezi kutarajiwa kuziba kwa haraka pengo la mamia ya mamilioni ya mapipa katika SPR.