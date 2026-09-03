Kupunguza jukumu la Umoja wa Mataifa hadi kuzuia vita kati ya nchi kuu ni hatari

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ismail Baghaee, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii akirejelea matamshi ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu utendaji wa shirika hilo, ambaye kwa maoni yake amefanikiwa katika "kuzuia kutokea kwa vita kati ya nchi kuu", aliandika: "Dag Hammarskjöld wakati mmoja alionya kwamba Umoja wa Mataifa haupaswi kushushwa hadi kuwa mashine ya kufanya mikutano isiyobadilika inayohudumia diplomasia ya nchi kubwa, bali inapaswa kuwa chombo chenye nguvu cha kulinda usalama wa nchi ndogo. Alitumia kipindi chote cha uwajibikaji wake kuendeleza imani hiyo."

Aliongezea: "Lakini leo, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa inaonekana amepunguza jukumu la shirika hadi kitu cha 'kuzuia vita kati ya nchi kuu'. Usomaji huu wa kiwango cha chini ni wa kupotosha na pia ni hatari. Tafsiri kama hiyo ya kifungu cha 4 cha Ibara ya 2 ya Mkataba inawafanya wanachama wengi wa Umoja wa Mataifa kuwa wasiohusika, inahalalisha karibu kila vita, inafanya kanuni na malengo ya msingi ya Mkataba kuwa yasiyo na maana, na mbaya zaidi, inaficha uhalifu unaofanywa na wale wanaoitwa 'nchi kuu' wanapowashambulia wengine."

Baghaee alibainisha: "Kwa kigezo hiki, vita na uhalifu uliofanywa Korea, Vietnam, Kongo, Iraq, Afghanistan, Yemen, Sudan na Gaza vyote vinahesabiwa kuwa mafanikio kwa sababu havikuwa kati ya nchi kuu."

Mwishoni alisema: "Je, huu ni ujumbe unaofaa kutoka kwa Katibu Mkuu kabla ya kumalizika kwa muda wa uwajibikaji wake?"