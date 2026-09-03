Kukosoa ukimya wa UNICEF dhidi ya uhalifu dhidi ya watoto wa Irani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, mwakilishi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Jumatano kwa saa za New York, katika siku ya pili ya kikao cha Baraza la Utendaji la Mfuko wa Watoto wa Umoja wa Mataifa (UNICEF) huko New York, alisema kwamba "mashambulizi ya anga na makombora ya Marekani na utawala wa Kizayuni" dhidi ya raia katika ardhi ya Iran ni "uhalifu wa kivita na jaribio la mauaji ya kimbari" na akaitaka UNICEF kwamba badala ya kukaa kimya, ilaani waziwazi mashambulizi hayo na kuweka ushahidi ulioandikwa kuhusu wahasiriwa watoto katika kipaumbele cha mipango yake ya kimataifa.

Mwakilishi wa Iran katika kikao hicho, akikosoa msimamo wa UNICEF dhidi ya mashambulizi ya shule ya Minab na maeneo mengine, alisema: "Wakati watoto wanauawa au haki zao zinakiukwa kwa dhahiri, ukimya hauwezi kuchukuliwa kuwa ushirikina. Shirika linalotetea haki za watoto lazima liwe tayari kulaani waziwazi ukiukaji huu na kuchukua hatua za kuzingatia sheria za kimataifa na kuweka ulinzi wa watoto katika kitovu cha umakini wa kimataifa."

Pia aliitaka UNICEF kushirikiana na mifumo ya uwajibikaji ya Umoja wa Mataifa ili ushahidi wa ukiukaji wa haki za watoto uweze kusababisha "kuchunguzwa kweli, uwajibikaji na fidia inayofaa."

Baada ya hotuba ya mwakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, mwakilishi wa Marekani katika maneno yake alijaribu kuhalalisha vitendo vya uchokozi vya Marekani na kudai kwamba Washington inafanya kazi kulingana na sheria za vita ili kuepuka madhara kwa watu na vituo vya kiraia.

Mwakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika majibu yake kwa madai ya mwakilishi wa Marekani, alisema maneno yake ni "kueneza uwongo, tuhuma zisizo na msingi na jaribio la batili la kugeuza mawazo ya umma mbali na uhalifu wa kinyama wa tawala mbili za Marekani na Israel" na akasisitiza kwamba ukimya dhidi ya janga hili ni "kushirikiana kiutendaji katika uhalifu."

Mwakilishi wa Iran akirejelea kwamba katika hotuba yake alitaja tu "sehemu ndogo sana" ya masaibu hayo, alisema kwamba ukubwa wa uhalifu ni mkubwa zaidi kuliko shahada ya wanafunzi 168 katika shule ya Minab, mashahidi wa ukumbi wa michezo wa Lamerd na mashahidi wa hivi karibuni katika sherehe ya harusi ya Sirik.

Mwakilishi wa Iran alibainisha kuwa takwimu hazikomi kwa mashahidi hao na "watoto wengine karibu 40" waliouawa katika vita vya siku 12 vya Khordad 1404 (Juni 2025).

Alisisitiza: "Faili hizi hazitafungwa kamwe na tutatumia njia zote za kisheria za kimataifa kuzifuatilia mpaka kupatikana kwa haki."