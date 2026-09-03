Bennett: Netanyahu anajaribu kukwepa kushindwa kwa Oktoba 7 kwa kueneza uwongo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Shihab, Naftali Bennett, Waziri Mkuu wa zamani wa utawala wa Kizayuni, alikosoa vikali kitendo cha Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa sasa wa utawala huo.

Bennett alisema: "Netanyahu amechagua mbinu ya kueneza uwongo na kugeuza vikosi vya usalama kuwa maadui ili kujaribu kujitoa katika uwajibikaji wa moja kwa moja kuhusu shambulio la Oktoba 7 ('Dhoruba ya Al-Aqsa')."

Aliongeza kwamba mbinu hii inalenga kuhamisha majukumu na kuondoa mashitaka kutoka kwa Netanyahu.

Kauli za Bennett zimetolewa wakati ambapo hivi karibuni Sara Netanyahu, mke wa Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, alimshutumu Yair Golan, naibu wa zamani wa mkuu wa wafanyikazi wa jeshi la utawala huo, kwamba alijua mapema kuhusu operesheni ya 'Dhoruba ya Al-Aqsa' (Oktoba 7).

Golan, akikanusha mashtaka hayo, alisisitiza kwamba ana nia ya kumshtaki mke wa Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni.

Chama kinachohusishwa na Golan kilisisitiza kwamba Netanyahu badala ya kuomba msamaha kwa kukosa kuchukua hatua za kiusalama, anajaribu kukwepa mzigo wa uwajibikaji wa tukio hili.

Wakati baraza la mawaziri la Netanyahu linazuia kuundwa kwa tume rasmi baada ya miaka mitatu tangu operesheni ya 'Dhoruba ya Al-Aqsa' kwa lengo la kuchunguza mapungufu ya kiusalama, mke wake alisema kwamba tume ya uchunguzi inapaswa kuundwa ili kuchunguza uwezekano wa usaliti miongoni mwa maafisa wa Kizayuni.

Gadi Eizenkot, mpinzani mkuu wa Netanyahu, pia alisema waziwazi: "Yeye anakimbia ushindi mkubwa zaidi katika historia ya utawala wa bandia wa Israel."