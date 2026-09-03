Shukrani za Hamas kwa misimamo ya Yemen katika kuunga mkono taifa la Palestina

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, Khalil al-Hayya, mwenyekiti wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya Hamas, katika ujumbe kwa Abdul-Wahid Abu Ras, naibu wa waziri wa mambo ya nje na wahamiaji katika serikali ya Sanaa, alishukuru misimamo ya Yemen katika kuunga mkono taifa la Palestina, upinzani na kuungwa mkono kwake.

Al-Hayya katika ujumbe wake alisisitiza kwamba misimamo ya Yemen inaakisi kina cha uhusiano wa kindugu na wa kihistoria kati ya mataifa hayo mawili na inaonyesha uwepo mkubwa wa Palestina katika dhamiri ya taifa na uongozi wa Yemen.

Pia alishukuru misimamo thabiti na msaada wa Yemen kwa taifa la Palestina na upinzani. Al-Hayya alisali rehema kwa mashahidi wa Yemen, na miongoni mwao wakiwemo «Ahmed al-Rahawi», waziri mkuu wa serikali ya Sanaa na mawaziri wengine wa Yemen ambao «walilipa bei ya kuunga mkono Palestina kwa damu yao safi.»

Licha ya taifa la Yemen kukabiliwa na uchokozi na kuzingirwa, Yemen bado inasimama imara katika kuunga mkono upinzani huko Gaza na kutetea sababu ya Palestina, ikikabiliana na vita vya mauaji ya kimbari ambavyo taifa la Palestina linakabiliwa navyo.