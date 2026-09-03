Harakati ya Nujaba ya Iraq: Ndoto za kikoloni za Trump katika nchi yetu hazitatimia

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu tovuti ya habari ya "Al-Ahd", Akram al-Kaabi, katibu mkuu wa harakati ya Nujaba ya Iraq, alisema kwamba Donald Trump, rais wa Marekani, anafikiri kimakosa kwamba baada ya kushindwa kupata ushindi nchini Iran, anaweza kupata ushindi nchini Iraq.

Al-Kaabi aliongeza: "Trump ni mwongo kitaaluma na anatafuta ushindi wa kimediā, lakini hatutairuhu hilo kufanyika hata katika ngazi ya propaganda na vyombo vya habari."

Pia alisisitiza: "Matamanio ya kikoloni ya Trump katika nchi yetu Iraq hayatatimia kamwe."