Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu tovuti ya Binance, Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, leo Jumatano, akirudia misimamo iliyoshindwa ya nchi yake dhidi ya Tehran, alidai: "Nchi zinazosaidia Iran kupata mapato tutaziweka vikwazo."

Kwa mujibu wa chombo hiki cha habari, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani pia alidai kwamba Washington itaendelea kuchukua hatua dhidi ya mashambulizi ya Iran kwenye meli!

Marco Rubio alidai: "Kwa bahati mbaya, kuhusu Iran, hatupatani na Warusi na mfumo wa Urusi katika mtazamo wetu kuhusu hali hiyo. Hakuna hatua zozote ambazo wengine wanachukua dhidi ya Iran zitakazozuia kwa vyovyote uwezo wetu wa kuchukua hatua zinazohitajika kulinda Amerika. Hata hivyo, ni wazi kwamba kuhusu hatua za Iran, si lazima tupatane na msimamo wa Urusi katika suala hili. Lakini Urusi na Putin binafsi wanakabiliana na matatizo yao wenyewe; matatizo ambayo nadhani yanachukua sehemu kubwa ya muda na umakini wake - kama vita dhidi ya Ukraine na, kusema ukweli, athari za mashambulizi ya Ukraine pamoja na vikwazo kwa uchumi wa Urusi. Dunia yote inataka silaha za kukinga zaidi. Hili limekuwa kipaumbele cha kwanza cha ulinzi duniani kote - si kwa Ukraine tu, bali kwa dunia nzima. Nchi za Mashariki ya Kati (Asia Magharibi) pia zinazitaka. Lazima nikumbushe kwamba Marekani pia ina mahitaji yake; tuna mahitaji na matakwa yetu ya ulinzi. Na kabla ya kuwasaidia wengine, lazima tuhakikishe kwamba akiba zetu ziko katika kiwango cha kutosha kila wakati."

Kwa kurudia misimamo ya uongo na iliyochakaa ya nchi yake katika kujaribu kutuliza baadhi ya mazingira ya kiuchumi yaliyoathiriwa na uchokozi wa gharama kubwa wa Trump dhidi ya Iran, alidai: "Suala si kuadhibu Iran tu. Suala ni kuwazuia kupata rasilimali za kifedha. Hakuna nchi inapaswa kuisaidia Iran kukwepa vikwazo. Hakuna nchi inapaswa kuwasaidia katika kuunda mifumo inayowapa uwezo wa kupata mapato - mapato ambayo yatatumika kutengeneza silaha za nyuklia! Iwapo nchi itaamua kufanya hivyo, tutalazimika kuiweka vikwazo pia! Wanaendelea kurusha shabaha na kufyatua moto kwenye meli. Kwa hivyo, tutaendelea kulenga shabaha zinazohatarisha vikosi vyetu na usafirishaji wa bahari duniani katika mikondo hiyo! Mikondo hiyo itabaki wazi na haitakuwa chini ya udhibiti wa Iran!"