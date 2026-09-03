Bernie Sanders akimwambia Trump: Mwishieni vita haramu nchini Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Russia Today, Bernie Sanders, seneta wa Marekani, alijibu chapisho la Donald Trump, rais wa Marekani, ambalo Trump alipendekeza baada ya Marekani "kudhibiti" mlango wa kimkakati wa Hormuz, jina lake libadilishwe kuwa "Mlango wa Trump."

Sanders aliandika katika chapisho kwenye jukwaa la "X": "Hapana Bw. Trump, Wamarekani hawataki uweke jina lako kwenye mlango wa Hormuz... Wanataka umalize vita vyako haramu nchini Iran; vita vilivyosababisha bei ya mafuta ya dizeli kupanda hadi dola 5.69 kwa galoni na petroli hadi dola 4.12 kwa galoni... Wewe ni rais, si mfalme mwendawazimu; kwa hivyo ishi kwa heshima hiyo."

Awali Trump alikuwa ameandika kwenye jukwaa la "Truth Social": "Sasa kwa kuwa mlango wa Hormuz uko chini ya udhibiti wa Marekani, je, tunapaswa kubadilisha jina lake kuwa mlango wa Trump?"

Ingawa Donald Trump amerudia mara nyingi kudai kudhibiti mlango wa Hormuz, taarifa kutoka duru za kimataifa zinaonyesha kwamba Iran bado ina udhibiti kamili juu ya mlango huo wa kimkakati, na usafiri wa baharini katika mlango huo unafanywa kwa kufuata taratibu za usalama za Iran. Kulingana na data za awali za usafiri wa baharini zilizochapishwa leo Alhamisi, meli 6 za mizigo zilivuka mlango wa Hormuz jana, ambapo idadi hii imepungua ikilinganishwa na meli 11 siku iliyopita na ni ndogo sana kuliko wastani wa siku kumi ambao ni takriban meli 13.