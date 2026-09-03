Ripoti ya New York Times kuhusu jinamizi la vifaa vya Jeshi la Wanamaji la Marekani katika eneo hilo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu mtandao wa Al-Masirah, gazeti la New York Times katika ripoti yake lilikiri: "Wakati vita dhidi ya Iran vinaendelea, Jeshi la Wanamaji la Marekani katika eneo hilo limekabiliwa na 'jinamizi la vifaa'."

Gazeti hilo liliripoti kwamba mashambulizi ya Iran yamebadilisha kabisa mnyororo wa ugavi wa Jeshi la Wanamaji la Marekani katika eneo hilo na kuweka shinikizo kubwa kwenye meli za kivita za nchi hiyo.

New York Times iliongeza kwamba meli za Marekani katika eneo hilo kila wiki zinahitaji chakula cha kutosha kwa ajili ya kuandaa zaidi ya vipande 420,000 vya chakula na takriban galoni milioni 8 za mafuta.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Iran imeharibu kituo muhimu cha vifaa vya Jeshi la Wanamaji la Marekani nchini Bahrain, na tishio kutoka kwa makombora na ndege zisizo na rubani kumesababisha bandari nyingine zisiweze kutumika kwa shughuli za ugavi na usaidizi.

Gazeti hilo lilitangaza kwamba kutoweza kufikia vituo vya karibu kumelazimisha Jeshi la Wanamaji la Marekani kujaza tena meli zake kila baada ya siku tano au sita baharini.

New York Times ilisisitiza kwamba operesheni ya kujaza tena meli za Marekani baharini kila baada ya siku tano au sita ni mchakato mgumu na hatari, na kuendelea kwa hali hii hakutakuwa rahisi.