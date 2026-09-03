Iran: Kuieleza UN kama chombo cha kuzuia vita kati ya mataifa yenye nguvu ni tafsiri potofu na hatari

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ismail Baghaei, amesisitiza kuwa kuifupisha falsafa ya kuwepo kwa Umoja wa Mataifa (UN) katika jukumu la kuzuia kuzuka kwa vita kati ya mataifa yenye nguvu duniani ni tafsiri potofu na hatari.

Baghaei amesema kuwa Umoja wa Mataifa ulianzishwa kwa madhumuni mapana zaidi yanayohusisha kulinda amani na usalama wa kimataifa, kuheshimu sheria za kimataifa na kukuza ushirikiano miongoni mwa mataifa.

Amesema mtazamo unaopunguza jukumu la Umoja wa Mataifa kuwa taasisi ya kuzuia migogoro pekee miongoni mwa mataifa yenye nguvu unaweza kupotosha uelewa wa msingi wa taasisi hiyo na kupuuza wajibu wake kwa mataifa yote ya dunia.

Kwa mujibu wa Baghaei, utekelezaji wa kanuni za sheria za kimataifa na kuheshimiwa kwa mamlaka na haki za mataifa yote ni miongoni mwa misingi muhimu inayopaswa kuzingatiwa katika mfumo wa kimataifa.