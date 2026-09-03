Iran Yaelekeza Ujumbe kwa Baraza la Usalama la UN Kufuatia Mashambulizi Mapya ya Marekani na Shambulio kwenye Sherehe ya Harusi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Balozi na Naibu Mwakilishi wa Kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa, Gholam Hossein Darzi, amelitumia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ujumbe akilaani mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya Iran, likiwemo shambulio lililolenga nyumba ya makazi katika Mkoa wa Hormozgan ambako sherehe ya harusi ilikuwa ikiendelea.



Katika ujumbe huo alioutuma kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, António Guterres, ambaye pia alikuwa Mwenyekiti wa Baraza la Usalama kwa wakati huo, Darzi amesema mashambulizi hayo ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na Mkataba wa Umoja wa Mataifa, hususan ibara ya 2(4).



Darzi amesema kuwa jioni ya tarehe 1 Septemba 2026, Marekani ilianzisha wimbi jipya la mashambulizi ya kijeshi dhidi ya miji kadhaa ya kusini mwa Iran, akidai kuwa baadhi ya mashambulizi hayo yalilenga kwa makusudi raia na maeneo ya kiraia.



Amesema miongoni mwa mashambulizi hayo ni shambulio dhidi ya nyumba ya makazi katika mji wa Kuhestak, kwenye Kisiwa cha Sirik, Mkoa wa Hormozgan, wakati sherehe ya harusi ikiendelea.



Kwa mujibu wa ujumbe huo, watu wanne waliuawa katika shambulio hilo, akiwemo mtoto mwenye umri wa miaka minne, huku zaidi ya raia 70 wakijeruhiwa.



Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelaani vikali shambulio hilo, ikilitaja kuwa ni tukio la kutisha na la kinyama.



Darzi amesisitiza kuwa kulenga na kuwaua raia, wakiwemo watoto, ni ukiukaji mkubwa wa kanuni za msingi za sheria ya kimataifa ya kibinadamu na, kwa mujibu wa msimamo wa Iran, kunachukuliwa kuwa uhalifu wa kivita.