Mkuu wa Mamlaka ya Mahakama ya Iran Aelekea India Kushiriki Mkutano wa Wakuu wa Mahakama wa BRICS

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkuu wa Mamlaka ya Mahakama ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Gholam-Hossein Mohseni Ejei, ameondoka nchini Iran kuelekea New Delhi, India, kwa ajili ya kushiriki Mkutano wa Wakuu wa Mamlaka za Mahakama wa nchi wanachama wa BRICS.



Mohseni Ejei ameongoza ujumbe wa ngazi ya juu wa mahakama ya Iran katika mkutano huo unaowakutanisha viongozi wa mihimili ya mahakama kutoka nchi wanachama wa BRICS.



Kabla ya kuondoka kuelekea India, Mkuu huyo wa Mamlaka ya Mahakama amesema ana matumaini kuwa ataweza kuufikisha kwa jumuiya ya kimataifa sauti ya wananchi wa Iran ambao, kwa mujibu wa taarifa hiyo, wamekuwa wakisimama katika medani kwa zaidi ya usiku 180 wakiwa na azma na imani.



Ziara hiyo inafanyika katika mazingira ya kuimarika kwa ushirikiano wa nchi za BRICS katika nyanja mbalimbali, ikiwemo ushirikiano wa kisheria na kimahakama.