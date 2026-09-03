Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Ampokea Balozi Mdogo Mpya wa Iran Jijini Basra

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amempokea Konseli Mkuu mpya wa Iran jijini Basra, Jamhuri ya Iraq, Mustafa Tarfi.



Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran (IRNA), Tarfi amewasilisha kwa Waziri wa Mambo ya Nje taarifa kuhusu majukumu yake mapya, uwezo na fursa zilizopo, pamoja na mpango wake wa kazi, kabla ya kuondoka kuelekea Basra kuanza rasmi majukumu yake.



Katika kikao hicho, Araghchi amesisitiza umuhimu wa kuimarisha na kupanua ushirikiano wa pamoja kati ya Iran na Iraq, hasa katika nyanja za uchumi na masuala ya kibalozi.



Amesema kuimarishwa kwa ushirikiano katika maeneo hayo ni muhimu katika kukuza mahusiano na maslahi ya pamoja kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Jamhuri ya Iraq.