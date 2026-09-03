Viongozi wa Jeshi la Iran Wasistiza Kuongeza Utayari na Kuimarisha Uwezo wa Ulinzi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Mkuu wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pamoja na Waziri wa Ulinzi wa muda wamesisitiza umuhimu wa kuongeza utayari wa vikosi vya ulinzi na kuendelea kuimarisha uwezo wa kijeshi wa nchi hiyo.

Viongozi hao wameeleza kuwa kuongeza kiwango cha maandalizi na utayari wa vikosi ni jambo muhimu katika kukabiliana na vitisho vinavyoweza kujitokeza na kuhakikisha usalama wa taifa.

Aidha, wamesisitiza umuhimu wa kuendelea kuendeleza na kuimarisha uwezo wa ulinzi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, sambamba na kuzingatia mahitaji na mazingira mapya ya kiusalama.

Viongozi hao wameeleza dhamira ya kuendeleza juhudi za kuimarisha uwezo wa vikosi vya Iran na kuhakikisha vinaendelea kuwa katika kiwango cha juu cha utayari.