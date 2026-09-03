Ripoti: Trump Ajadili Kumaliza Vita dhidi ya Iran, Wasaidizi Wake Watahadharisha Dhidi ya Kuongezeka kwa Mapigano

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ripoti kutoka vyombo vya habari vya Marekani zinaeleza kuwa Rais wa Marekani, Donald Trump, amekuwa akifanya vikao maalumu na wasaidizi wake wakuu kujadili uwezekano wa kumaliza vita dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa Wall Street Journal, ikinukuu maafisa wa Marekani, Trump ameonyesha kuunga mkono wazo la kumaliza vita dhidi ya Iran wakati wa mazungumzo yake na baadhi ya wasaidizi wake wakuu.

Wakati huo huo, Reuters imeripoti kuwa baadhi ya wasaidizi wakuu wa Trump wanamsukuma kuchukua hatua za kuzuia vita dhidi ya Iran kuongezeka kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba.

Kwa mujibu wa Reuters, utawala wa Trump kwa sasa unalenga kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran kwa matumaini ya kupata makubaliano au mabadiliko ya msimamo wa Tehran katika mazungumzo yoyote yajayo.

Ripoti hiyo inaeleza pia kuwa juhudi za kuzuia kuongezeka kwa vita zinahusishwa na wasiwasi wa kisiasa wa chama cha Republican, kwani kuendelea kwa vita kunaweza kuongeza hasara za chama hicho katika uchaguzi.

Reuters imeongeza kuwa kuidhibiti vita kwa kiwango kikubwa hadi kufikia uchaguzi kunaweza kusaidia kuzuia mzozo huo, ambao haupendwi na sehemu ya wananchi, kutawala ajenda ya habari nchini Marekani.

Aidha, kwa mujibu wa vyanzo vilivyonukuliwa na Reuters, kusitisha kwa muda operesheni za kijeshi kunaweza kuipa Marekani nafasi ya kujaza tena akiba yake ya silaha na risasi, ambayo imetajwa kuwa imepungua kwa kiasi kikubwa.

Hata hivyo, Reuters imeonya kuwa Marekani inaweza kukabiliwa na shinikizo la kujibu mashambulizi yoyote, jambo ambalo linaweza kusababisha mfululizo wa hatua za kulipiza kisasi na hatimaye kuirejesha migogoro hiyo katika vita vya anga kwa kiwango kikubwa.

Ripoti nyingine ya Reuters, ikinukuu kura ya maoni ya Reuters/Ipsos, imesema kiwango cha kumuunga mkono Trump kimeshuka kutoka asilimia 40 hadi asilimia 33 tangu kuanza kwa mzozo huo.

Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, Trump kwa sasa hataki kuendeleza ongezeko la vita, ingawa anajulikana kwa kubadilisha msimamo wake kulingana na matukio yanavyoendelea.

Aidha, viongozi wa jeshi, jeshi la wanamaji na jeshi la anga la Marekani wamemwonya Waziri wa Ulinzi kuwa kuendelea kwa muda mrefu kwa vita kunaweza kudhoofisha utayari wa kijeshi wa Marekani katika maeneo mengine.

Iran: Jeshi na IRGC Yatoa Kauli

Kwa upande mwingine, Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran (IRGC) limetangaza kuwa vikosi vya Marekani vilifanya kile ilichokiita “uhalifu wa kivita usiosahaulika” baada ya kushambulia moja kwa moja hafla ya ndoa katika eneo la Sirik, na kusababisha vifo na majeruhi kwa takribani watu 70.

IRGC imesema kuwa baada ya kukabiliwa na lawama na athari za tukio hilo, baadhi ya maafisa wa Marekani wanajaribu kukanusha kuwa shambulio hilo lilikuwa la makusudi.

IRGC pia imedai kuwa mashambulizi dhidi ya hafla za harusi yana historia katika operesheni za kijeshi za Marekani nchini Afghanistan, Iraq, Yemen na sasa Iran.

Kwa mujibu wa IRGC, Iran ilijibu mashambulizi hayo siku hiyo hiyo kwa kulenga wanachokiita “magaidi wa umwagaji damu” wanaohusishwa na CENTCOM.

China Yapinga Vikwazo dhidi ya Iran

Wakati huo huo, Wizara ya Biashara ya China imekosoa vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran, ikiiomba Washington kurekebisha mara moja kile ilichokiita “vitendo visivyo sahihi.”

China pia imeitaka Marekani kuondoa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya kampuni na raia wa China.



Iran Yaongeza Tahadhari Mipakani

Nchini Iran, Kamanda wa Vikosi vya Nchi Kavu vya Jeshi la Iran, Brigedia Jenerali Ali Jahanshahi, amesema vikosi vya Iran viko katika hali ya utayari kamili kukabiliana na tishio lolote linaloweza kujitokeza katika mipaka ya nchi hiyo.

Amesema vikosi vya Iran vitakuwepo kwa nguvu katika eneo lolote litakalohitajika kwa kuzingatia maslahi ya taifa.

Iran Yadai Kulenga Kambi za Marekani UAE na Kuwait

Kwa upande wa operesheni za kijeshi, kitengo cha mahusiano ya umma cha Jeshi la Iran kimetangaza kuwa kimezilenga kwa makombora na ndege zisizo na rubani zinazoshambulia kambi za jeshi la Marekani nchini Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE) na Kuwait.

Jeshi la Iran limesema katika hatua ya 31 ya operesheni iliyopewa jina “Al-Sa‘iqah” (Radi), lililenga kwa makombora na ndege zisizo na rubani maeneo ya vikosi vya Marekani katika Kambi ya Al Minhad nchini UAE.

Pia limesema lililenga mifumo ya mawasiliano na mabanda ya ndege za kivita za Marekani katika Kambi ya Ahmad Al-Jaber nchini Kuwait.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Kambi ya Ahmad Al-Jaber ina nafasi muhimu katika kutoa msaada wa vifaa na usafirishaji kwa jeshi la Marekani katika Asia Magharibi, pamoja na kuwa na jukumu katika operesheni za anga.