Iran Yalaani Mashambulizi ya Marekani, Yatoa Onyo la Jibu Kali Dhidi ya Ukiukaji Wowote

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Viongozi na taasisi mbalimbali nchini Iran zimeendelea kulaani mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo mbalimbali nchini humo, huku zikisisitiza kuwa Tehran itachukua hatua kali za kujilinda dhidi ya mashambulizi au ukiukaji wowote.

Spika wa Bunge la Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, kupitia jukwaa la X, amesema: “Ikiwa nguvu fulani inatenda kama shetani, inachagua malengo yake kama shetani na kuua kama shetani, basi hiyo ndiyo shetani mwenyewe.”

Wakati huo huo, Kitengo cha Mahusiano ya Umma cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) katika mkoa wa Kermanshah, magharibi mwa Iran, kimetangaza kuuawa kwa wanajeshi wanne wa Kikosi cha Anga na Anga za Juu cha IRGC kutokana na kile ilichokiita uchokozi wa Marekani usiku uliopita.

IRGC pia imesema meli mbili za mafuta zilizokiuka taratibu zilikumbwa na milipuko baada ya kuvuka njia ambayo imeelezwa kuwa haramu, kwa kile ilichodai kuwa ni uchochezi wa Marekani. Aidha, imeonya kuwa huenda vikwazo vikawekwa dhidi ya kampuni za usafirishaji zilizodanganywa na Marekani badala ya kufuata taratibu za kisheria.

Iran: Shambulio la Harusi Linaonyesha Kukata Tamaa kwa Marekani

Mjumbe wa Kamati ya Usalama wa Taifa na Sera za Nje ya Bunge la Iran, Ismail Kowsari, amesema shambulio la Marekani dhidi ya hafla ya harusi linaonyesha, kwa mtazamo wake, kukata tamaa na kuchanganyikiwa kwa adui.

Kowsari amesema Iran “huchukua hatua badala ya maneno”, na kwamba jibu la Iran dhidi ya ukiukaji wowote litakuwa kali zaidi kuliko anavyodhani adui.

Akiendelea, Spika Qalibaf amesema Iran na Mhimili wa Muqawama vinaendelea katika njia ya kukabiliana na kile alichokiita ubeberu.

Qalibaf pia amesema Marekani inapaswa kutekeleza ahadi zake ili Iran iweze kuendelea na mchakato wa kufungua Mlango wa Hormuz.

Iran: Raia 70 Wameuawa au Kujeruhiwa katika Shambulio la Harusi

Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema uchokozi wa Marekani dhidi ya hafla ya harusi katika eneo la Sirik ulisababisha takribani raia 70 kuuawa au kujeruhiwa, wengi wao wakiwa wanawake na watoto.

Wizara hiyo imesema pia watu wameuawa kutokana na mashambulizi dhidi ya minara ya mawasiliano na vituo vya huduma katika maeneo ya Khuzestan, Sistan na Baluchestan, Hormozgan na Kerman.

Tehran imelaani kulengwa kwa hafla ya harusi na raia, ikisema ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na inakumbusha, kwa mtazamo wake, uhalifu wa Marekani katika Minab na Lamerd.

Wizara ya Mambo ya Nje imesema Vikosi vya Wanajeshi vya Iran vilifanya mashambulizi ya kujihami dhidi ya kambi za Marekani zilizohusika katika mashambulizi dhidi ya Iran.

Aidha, Tehran imezitaka nchi za eneo hilo kuzuia kutumiwa kwa ardhi na uwezo wao katika uchokozi dhidi ya Iran, na kuchukua hatua za kuzuia vita kuendelea au kupanuka.

Russia: NATO Yasogeza Dunia Karibu na Mgongano wa Kijeshi

Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Russia, Alexander Grushko, amesema nchi wanachama wa NATO zinaisukuma hali kuelekea makabiliano ya kijeshi na Russia.

Grushko amesema suala hilo limevuka hatua ya kauli na vitisho vya maneno na sasa limegeuka kuwa hatua za vitendo zinazoweza kusababisha mgongano wa silaha.

Amesema maandalizi ya kijeshi ya NATO yanajumuisha kuongeza mazoezi ya kijeshi, kuendeleza miundombinu na mifumo ya vifaa na usafirishaji, pamoja na kuboresha programu za kijeshi.

Israel Yaongeza Tahadhari Dhidi ya Shambulio la Iran

Vyombo vya habari vya Israel, vikimnukuu tovuti ya Walla, vimeripoti kuwepo kwa hali ya tahadhari nchini Israel kutokana na hofu ya shambulio la kushtukiza kutoka Iran.

Wakati huo huo, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Mohsen Rezaei, amesema hivi karibuni dunia itaona namna mkakati mpya wa Iran utakavyobadilisha hali na, kwa kauli yake, “kuvunja mfumo wa adui kutoka kwenye msingi wake.”

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmaeil Baghaei, amesema ukweli wa kile alichokiita uchokozi haramu wa Marekani dhidi ya Iran umejitokeza wazi katika shambulio la usiku lililofanyika Sirik.

Lebanon: Israel Yaripua Kijiji cha Kfartibnit

Nchini Lebanon, mwandishi wa habari wa Al Mayadeen kusini mwa nchi hiyo ameripoti kuwa jeshi la Israel limefanya tena mlipuko mkubwa katika mji wa Kfartibnit, katika Wilaya ya Nabatieh.