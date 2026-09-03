Ubalozi wa Iran: Mkikabidhi Jeshi la Marekani Harusi, Linaweza Kuibadilisha Kuwa Maombolezo

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ubalozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mjini London umekosoa vikali shambulio la hivi karibuni la jeshi la Marekani dhidi ya hafla ya harusi katika eneo la Kohestak, mji wa Sirik, kusini mwa Iran.

Katika ujumbe uliowekwa kwenye jukwaa la X siku ya Alhamisi, Ubalozi wa Iran umetumia lugha ya kejeli kuelezea historia ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya hafla za harusi katika nchi mbalimbali.

Ubalozi huo umesema: “Ikiwa mnataka kugeuza harusi kuwa maombolezo, kinachohitajika ni kulikabidhi jukumu hilo jeshi la kigaidi la Marekani.”

Ubalozi wa Iran umeeleza kuwa shambulio la hivi karibuni dhidi ya hafla ya harusi katika Bandari ya Kohestak, Sirik, ni sehemu ya kile ilichokiita historia ndefu ya mashambulizi ya mauaji yaliyofanywa na vikosi vya Marekani na washirika wake dhidi ya hafla za harusi katika maeneo mbalimbali duniani.

Katika ujumbe huo, Ubalozi wa Iran umeongeza jukwaakwamba jeshi la Marekani lina historia kubwa ya kutekeleza aina hiyo ya vitendo.

Taarifa hiyo imekuja baada ya Iran kulaani shambulio lililolenga hafla ya harusi katika eneo la Sirik, huku mamlaka za Iran zikisema idadi kubwa ya waathirika walikuwa wanawake na watoto.