Safari za Ndege Qeshm (Iran) – Dubai Kuanza Tena Baada ya Kusimama kwa Miezi Sita

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Safari za ndege kati ya Qeshm nchini Iran na Dubai zinatarajiwa kuanza tena kuanzia Jumanne ijayo, baada ya kusitishwa kwa kipindi cha miezi sita.

Mkurugenzi Mkuu wa Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Qeshm, Mohammad Tavakoli, ametangaza kuwa safari za ndege katika njia ya Dubai–Qeshm–Dubai zitaanza tena siku ya Jumanne, huku safari ya kwanza ikitarajiwa kufanywa kwa kutumia ndege aina ya Airbus A320.

Tavakoli amesema safari hizo zimepangwa kufanyika siku za Jumanne tarehe 8 na 15 za mwezi huu.

Ameongeza kuwa endapo safari hizo zitaendelea kama ilivyopangwa, kutakuwa na uwezekano wa kupanua mawasiliano ya anga ya kimataifa kupitia Uwanja wa Ndege wa Qeshm, hatua ambayo inaweza kuimarisha zaidi usafiri wa anga kati ya Qeshm na maeneo ya kimataifa.