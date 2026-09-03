Seneta Sanders: Lazima Tumalize Sasa Hivi Vita Haramu dhidi ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Seneta huru wa Marekani kutoka jimbo la Vermont, Bernie Sanders, amemtuhumu Rais wa Marekani Donald Trump kwa kusema uongo na kutoa wito wa kumalizika mara moja kwa kile alichokiita “vita haramu” dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA, Sanders aliandika Jumatano usiku katika mtandao wa kijamii wa X kwamba Trump aliingia katika uchaguzi kwa kaulimbiu ya kumaliza “vita visivyo na mwisho”, lakini hakutekeleza ahadi hiyo.

Sanders amesema: “Alisema uongo; aliishambulia Iran bila kuwepo hatua yoyote ya uchochezi.”

Seneta huyo ameongeza kuwa matokeo ya vita hivyo ni vifo vya watu 3,400, wakiwemo wanajeshi 18 wa Marekani, pamoja na kuongezeka kwa gharama.

Sanders amesisitiza kwamba kutokana na madhara hayo, Marekani inapaswa kusitisha mara moja vita dhidi ya Iran.