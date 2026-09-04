Iran: Mashambulizi Yetu ya Kujihami Yalilenga Malengo ya Kijeshi Pekee

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema kuwa mashambulizi ya kujihami yaliyofanywa na Iran yalilenga malengo ya kijeshi pekee na hayakulenga maeneo ya kiraia.

Baghaei alisema kuwa hatua hiyo inatofautiana na Marekani, ambayo kwa mujibu wa kauli yake, imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya kiraia katika vita alivyovitaja kuwa ni visivyo halali.

Kupitia ujumbe aliouchapisha katika mtandao wa kijamii wa X siku ya Alhamisi, Baghaei alirejea hati rasmi iliyowasilishwa na Qatar kwa Umoja wa Kimataifa wa Mawasiliano (ITU), akisema hati hiyo inathibitisha kuwa mashambulizi ya kujihami ya Iran dhidi ya vikosi vya Marekani vilivyoko nchini Qatar yalilenga “pekee vituo vya kijeshi vya Marekani” na hayakulenga maeneo yoyote ya kiraia.

Baghaei ameongeza kuwa hati hiyo rasmi ya serikali ya Qatar inathibitisha kwamba malengo ya mashambulizi hayo yalikuwa ya kijeshi pekee.